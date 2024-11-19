野村ETF 00944換股名單出爐 多元產業布局跟抗震為當前更佳的選擇

川普確定當選美國總統，全球股市隨即出現大漲行情，標普500指數也在篤定勝選隔日大漲2.5%，然而，在短暫的慶祝行情之後，市場持續反應川普可能帶來的政策不確定性，加上美國10月零售銷售數據高於市場預期，以及鮑爾暗示不急於降息，加權指數弱勢震盪。

短線來看，在觀望情緒未緩解前，暫時先觀察季線支撐情況及本周四輝達（NVIDIA）財報。野村投信表示，投資人可留意評價面合理或具高殖利率抗震力較佳的相關個股，都是當前布局重點。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF （00944）經理人林怡君表示，川普的「企業減稅」有利企業經營方針，但關稅政策可能致使通膨提升，進一步增加聯準會乃至全球央行的壓力。實際上，利率若維持一定以上水準，則能擴大金融業存放利差，對於金融業的本業經營是有利的， 加上川普勝選後可能解除金融管制，未來發展前景值得關注；另一方面，「加徵關稅」雖然對全球供應鏈產生壓力，然而短期內美國進口業者會因「預期心理」而提前拉貨，急單將消化運力而推升運價，對於航運股是好消息。雖然川普的上任增加不確定性，但各產業也將有不同的發展機會。

林怡君進一步指出，市場反應川普2.0所帶來的不確定性，台股回跌到月線之下，近期市場仍將持續受到國際外在環境以及產業發展等因素的影響，透過較分散的產業配置將可望更佳的應對市場的變化。以00944所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數為例，投資多元產業可望協助投資人抵禦後續的政策不確定性。

依據台灣指數公司公布指數定期審核結果，野村臺灣趨勢動能高股息ETF換股名單出爐，50檔換24檔、換股比率48%，成分股異動或權重調整將自11月19日起生效，野村臺灣趨勢動能高股息ETF這次納入24檔成分股，包含：大成（1210）、卜蜂（1215）、統一（1216）、葡萄王（1707）、台肥（1722）、三陽工業（2206）、仁寶（2324）、廣宇（2328）、華碩（2357）、漢唐（2404）、聯發科（2454）、榮運（2607）、台灣高鐵（2633）、彰銀（2801）、新產（2850）、統一證（2855）、兆豐金（2886）、順達（3211）、材料-KY（4763）、崇越（5434）、寶雅（5904）、台燿（6274）、洋基工程（6691）、百和（9938）。

刪除24檔成分股，包含：環泥（1104）、長榮鋼（2211）、聯電（2303）、聯強（2347）、超豐（2441）、義隆（2458）、永豐金（2890）、遠百（2903）、潤泰全（2915）、華立（3010）、聯陽（3014）、京鼎（3413）、日月光投控（3711）、致伸（4915）、和碩（4938）、世界（5347）、矽格（6257）、台郡（6269）、台表科（6278）、矽創（8016）、長華（8070）、至上（8112）、南茂（8150）、中保科（9917）。

提醒投資人，儘管股票ETF提供多元選擇、投資管道便利等優勢，但投資人還是要留意投資風險，例如常見的主要股票ETF投資風險包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。

投資人在投資前應先確認自身財務目標與需求，惟仍須注意實際是否配息以及實際配息金額仍取決於市場變化及發行人決定，不可將ETF視為每年必定有固定報酬率、或每年有固定配息金額的商品，因實際配息情形與報酬率仍需視市場變化而定。

投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

投資人無論選擇投資何種ETF商品，不宜全部資金重押，仍需檢視公開說明書，確認是否符合自身財務目標及風險承受程度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。