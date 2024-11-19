00944換股率達48％…名單出爐！ 川普效應持續、產業多元布局、抗震跟漲為前提選擇

川普確定當選美國總統，全球股市隨即出現大漲行情，標普500指數也在篤定勝選隔日大漲2.5%；然而短暫的慶祝行情之後，市場持續反應川普可能帶來的政策不確定性，加上美國10月零售銷售數據高於市場預期，以及鮑爾暗示不急於降息，加權指數弱勢震盪。

短線來看，在觀望情緒未緩解前，暫時先觀察季線支撐情況及本周四輝達財報，野村投信表示，投資人可留意評價面合理或具高殖利率抗震力較佳的相關個股，都是當前布局重點。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，川普的「企業減稅」有利企業經營方針但關稅政策可能致使通膨提升，進一步增加聯準會乃至全球央行的壓力，實際上利率若維持一定以上水準，則能擴大金融業存放利差，對於金融業的本業經營是有利的。

加上川普勝選後可能解除金融管制，未來發展前景值得關注；另一方面，「加徵關稅」雖然對全球供應鏈產生壓力，然而短期內美國進口業者會因「預期心理」而提前拉貨，急單將消化運力而推升運價，對於航運股是好消息。雖然川普的上任增加不確定性，但各產業也將有不同的發展機會。

林怡君進一步指出，市場反應川普2.0所帶來的不確定性，台股回跌到月線之下，近期市場仍將持續受到國際外在環境以及產業發展等因素的影響，透過較分散的產業配置將可望更佳的應對市場的變化。

以00944所追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，投資多元產業可望協助投資人抵禦後續的政策不確定性。

依據台灣指數公司公布指數定期審核結果，00944換股名單出爐50檔換24檔、換股比率48%，成分股異動或權重調整將自11/19起生效

本次納入24檔成分股，包含：大成、卜蜂、統一、葡萄王、台肥、三陽工業、仁寶、廣宇、華碩、漢唐、聯發科、榮運、台灣高鐵、彰銀、新產、統一證、兆豐金、順達、材料-KY、崇越、寶雅、台燿、洋基工程、百和。 刪除24檔成分股，包含：環泥、長榮鋼、聯電、聯強、超豐、義隆、永豐金、遠百、潤泰全、華立、聯陽、京鼎、日月光投控、致伸、和碩、世界、矽格、台郡、台表科、矽創、長華、至上、南茂、中保科。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。