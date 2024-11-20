00878、0056績效輸給00918、00713！00915狠甩第2名績效7%...阿格力：規模大不一定最好

時序接近年底，今年高股息家族們的表現都還好嗎？今天阿格力直接幫大家整理表現最好、殖利率最高的高股息ETF排行！同時也跟大家分享夏普值的觀念，讓你在賺取報酬的同時，也可以評估風險狀況。

以下為影音內容：

高股息ETF中殖利率最高的前五名

高股息ETF績效排行

到底對存股族而言是領息重要、還是殖利率重要？其實投資人最應該考量的是「含息跟資本利得報酬率」。

剛好今年績效排行前5名中的第4、第5，就是殖利率排行的前2名，不過加上含息報酬後，績效就不見得會奪冠了。

雖說如此，但在台股眾多高股息ETF中的績效仍就排在前段班，由此也可知，殖利率高，也不一定會「睡公園」。

市值型ETF受惠於今年台積電強勢領漲，績效傲人，但若沒有台積電的飆漲，高股息ETF報酬率也依舊相當不錯。因此倒也不必區分市值型、高股息孰優孰劣，應當根據自身需求做好投資組合即可。

績效排行第三名00713：00713以其「低波動」的特性而備受青睞，但也有不少人會質疑這樣上漲時是否吃不到漲幅帶來的價差？

回測00713績效，自成立以來與0050績效對比，其實也表現相當不錯。

台股大盤特性容易上沖下洗，選擇體質好的低波動成分股（例如00713會針對財報做審核），在殖利率的表現上也還是會有豐厚的成果。

績效排行第二名00918 ：掛牌未滿一年，就有20.87%的績效表現，另不少投資人都樂開懷，其選股邏輯依靠「填息因子」，確保成分股的填息能力；而能順利完成填息的公司，代表基本面狀況良好、受到市場認，投資人才會願意埋單。

績效排行第一名00915 ：這檔績效與其他高股息ETF拉開不小的差距，達到27.80%。

績效前三名高股息ETF有一個共同點，就是在「夏普值」上表現都很出色。

何謂「夏普值」?

簡單來說即是「花多少風險，得到多少報酬」，在承擔相同風險之下，夏普值越高級代表能得到越高的報酬，也就是所需負擔的風險較小。

投資上常說的「波動度」，就是指「投資風險」，而高股息績效前三名，夏普值大約為2，對比其他高股息ETF的1點多夏普值，這三檔標的不僅報酬高、相對低的風險也能帶給投資人安心感，表現可說是極為亮眼。

總結

高股息不是殖利率越高越好，相對來說，「選股邏輯」更為重要。

「投資不是人越多的地方越好」，這句話在投資市場中，不論是個股或ETF都有一定的參考作用，「選股邏輯」才應該是首重。

績效排行榜中，前5名的ETF績效僅有第3名的00713規模超過千億，反而一些規模千億、熱門的高股息例如00878、0056、00929等榜上無名，當然並非採高捧低，只是相較於首要考量「規模」、「殖利率」等，投資人也不妨將將「夏普值」、「選股邏輯」列入選擇因素。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。