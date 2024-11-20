100萬投資怎麼買？網勸投006208+00935關鍵原因曝

台股19日開高走高，終場收22,848.8點，上漲302.26點、漲幅1.34%，重返5日均線，成交金額3,351.7億元。櫃買指數收256.29點，上漲1.79%。有網友想投資100萬，規劃將一半資金投入006208，其他人建議另一半資金投入00935，直呼「00935研發費用條件選股，這點很強」。

一名網友在論壇Dcard發問「手中有100萬要如何投資？」他表示，工作三年存到了第一桶金，手上持有16張00929，他考慮投資50萬買進006208，剩餘的50萬則暫時無法決定投資標的，「其餘50萬有推薦的嗎？」

其他人留言「台股市值型+台股科技型或美股會是蠻不錯的選擇」、「丟美股，懶一點就00662、00924」、「可以考慮006208+NASDAQ，如果沒有複委託直接買00662也行」、「100萬全部006208，或是00713，反正你要高股+市值型，00929可以出清了」。

有人分享自己的做法，留言「我最近也會有一筆一百萬，目前持股比例美股約75%，其中voo約40%、qld約10%、nvdl約10%、tsmx約5%，三個正二漲跌很多，比例蠻浮動的；台股約25%，00675跟00631約20%、2330 約5%；新的一筆100萬預計30%VOO、30%QQQU、40%00675，內心的原則是美股優先，繼續保持七成左右、voo當作保底的穩定投資，約五成、其他丟正二拼一下」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。