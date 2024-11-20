00929配息縮水 他卻力挺「看好長期績效高於5%」

00929在2023年六月上市，首次月配息到年底都是0.11元，2024年開始加碼，從年初0.13元，一路加碼到第二季，連三個月是0.2元，但下半年開始縮水，11月又回到0.11元，顯見投資績效不佳。不過有網友力挺，認為現在只是黑暗期，長期來看績效仍可高於5%。

一名網友在PTT發文表示，ETF本來就是平時領配息，頂多在大盤上漲時吃到成分股的資本利得，兩者相加報酬能超過5%就已經很不錯了，他認為，現在是00929的黑暗期，由於資本利得績效不佳，只能平攤配息分配，不過他看好00929長期績效仍可超過5%

其他人留言「說的好像成份股百分百會漲一樣」、「: 5%我買投等債就好了啊」、「月月配看起來都挺糟，以後不玩月配的了，目前把資金都回收轉進市值型和季配」、「縮水才正常」、「現在全部高股息都在爛，不爽可以賣掉唷」、「你的配息來自於你的本金」、「那我不如買無風險的美債吧？」、「忙半天還比老牌市值型爛，下去吧」。

還有人說「看新聞買股票就是要反著做，現在配這樣就只是回歸正常而已，之前價位高檔的時候狂吹捧，現在降下來價位低，之前想佈局這檔的反而可以慢慢買，而且科技股大部分本來就是以股價成長為主，現在台股本益比那麼高，繼續用資本利得高配根本會害慘它，但老實說對科技股有信心的人，真心建議真的買0052就好了，報酬真的差太多了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。