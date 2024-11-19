投資風險高…此話為真？老派「300萬回測」：買大盤ETF跟放保險箱差3倍多

一定有人告訴過你：投資股票太冒險，不如保守一點，但這真的正確嗎？

我們來做個假設：10年前（2015年），你手上有一筆 300萬現金，你會怎麼選擇？

結果會如何？讓我們先來揭曉答案

在2015年股市大跌後，選擇投資的你，會看到300萬縮水到283萬，一開局似乎就虧了

但接下來呢？

2021年，漲到821萬 2022年，因疫情縮水到643萬 2024年，你的投資已累積到1080萬！

對比之下，當初如果選擇把錢鎖在保險櫃裡，拿出來依然只有300萬...

看起來很殘酷吧！但是更殘酷的在後頭...

如果當初你把這300萬鎖在保險櫃裡，今天的實際購買力早已大不如前，因為通膨，現在的300萬，已經不值當初的300萬，簡單來說...現在你得有340萬，才買得起當初300萬能買到的東西。

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