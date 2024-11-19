投資風險高…此話為真？老派「300萬回測」：買大盤ETF跟放保險箱差3倍多
一定有人告訴過你：投資股票太冒險，不如保守一點，但這真的正確嗎？
我們來做個假設：10年前（2015年），你手上有一筆 300萬現金，你會怎麼選擇？
1.保險一點：把錢鎖在保險櫃裡
結果會如何？讓我們先來揭曉答案
在2015年股市大跌後，選擇投資的你，會看到300萬縮水到283萬，一開局似乎就虧了
但接下來呢？
2021年，漲到821萬
2022年，因疫情縮水到643萬
2024年，你的投資已累積到1080萬！
對比之下，當初如果選擇把錢鎖在保險櫃裡，拿出來依然只有300萬...
看起來很殘酷吧！但是更殘酷的在後頭...
如果當初你把這300萬鎖在保險櫃裡，今天的實際購買力早已大不如前，因為通膨，現在的300萬，已經不值當初的300萬，簡單來說...現在你得有340萬，才買得起當初300萬能買到的東西。
◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言