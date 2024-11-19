00878、0056、00919...熱門高股息能「不降息」？稀飯「看淨值」：底氣足、維持不難

上半年高股息 ETF 的優異配息表現讓許多投資人興奮不已，不僅維持穩定，甚至還創下新高！其中，富邦臺灣中小（00733）更以16%暴力年化殖利率奪下高息ETF配息王的寶座。

隨著高股息ETF熱潮的興起，許多投資人紛紛跟進進場，期待穩定的配息收入。然而，這幾個月來不少投資人卻感到失望，因為多檔高股息ETF難以支撐先前的高配息率，出現了配息下降的情況。這也是你的投資困擾嗎？

高股息ETF的配息來源是什麼？

高股息ETF並非可以隨便分配配息，無法將本金直接配發給投資人。它的配息來源有兩個主要部分：成分股的股利和成分股的價差。

具體來說，高股息ETF的淨值組成分為三個部分，每個部分都對配息穩定性至關重要：

1、基本面額：基本面額代表了ETF原本的資產價值，無法作為配息來源，因為它僅反映了ETF的底層資產價值，也就是發行價格。 2、收益平準金：收益平準金是從成分股股利中獲得的收入，這部分可以作為配息來源，屬於高股息ETF的「真實收益」。 3、資本損益平準金：資本損益平準金主要來自於成分股買賣產生的價差收益，當資本損益平準金為正時，可以支撐配息；若為負數，則無法作為配息來源，可能會影響 ETF 的配息穩定性。

換句話說，高股息ETF的配息來源只包括收益平準金與資本損益平準金，若這兩者中任何一項不足，就會影響配息能力。

因此，投資人應多加關注ETF的淨值組成，特別是資本損益平準金的變動。

實戰判斷ETF的配息能力

為了更清楚了解各個高股息ETF的配息來源，接下來稀飯將以熱門的ETF為例，4步驟深入分析他們的配息能力：

國泰永續高股息（00878）／季配息

基本面額：15元｜收益平準金：0.91元｜資本損益平準金：7.18元

1、判斷當前（上次）配息是否合理：本次的最新配息金額為 0.55 元，我們可以透過收益平準金來分析其合理性。

將收益平準金 0.91 元減去配息金額 0.55 元，剩餘 0.36 元，顯示目前的配息仍有支撐，且在當前狀況下，本次配發 0.55 元是合理的。

2、判斷下次維持配息的可行性：根據計算，若到下一次配息（預計 2025 年 2 月）時，收益平準金不足以支撐，則需要依賴資本利得進行配發。

從目前資本損益平準金的餘額來看，尚有 7.18 元可以使用，因此短期內仍能支撐下次的配息。

3、判斷是否能維持至明年6月：考慮到明年６月，目前組成需要供應配息3次。

在不發生股價下跌的情況下，收益平準金及資本損益平準金可支持配息至2025年6月，具備短期穩定性。但需提醒的是，若股價下跌，資本損益平準金將減少，進而影響配息穩定性。

4、樂觀計算未來配息次數：將收益平準金0.91元和資本損益平準金7.18元相加，共8.09元，再除以最新配息金額0.55元，可得出約14次的配發潛力。

每年配發4次，則在「理想狀況」下可維持約3年半的配息。

以目前淨值組成來看，00878老本充足，11月維持配發0.55元是合理的，且是很有配息的本事的！

元大高股（0056）／季配息

基本面額：25元｜ 收益平準金：5.06元｜ 資本損益平準金：7.99元

1、判斷當前（上次）配息是否合理：由於0056已經完成本季的除息，現有數據已扣除本次配息。

收益平準金剩餘 5.06 元，資本損益平準金則為 7.99 元，顯示在除息後現金儲備仍具備相當支撐力，說明目前的配息水準可被視為合理。

2、判斷下一次維持配息的可行性：下一次配息將在2025年1月進行，是否能維持目前的配息水準需依賴收益平準金和資本損益平準金的結餘情況。

以收益平準金5.06元來看，若配息金額持平在1.07元，則收益平準金足以支持4次配息。

此外，資本損益平準金尚有7.99元可調用，因此短期內維持原配息水準的可能性較高。

3、判斷是否能維持至明年6月：如果2025年第一、二季度的配息金額仍維持 1.07 元水準，僅依靠現有的收益平準金就足以支撐至2025年6月。

從這裡判斷，0056 的累積配息水位非常穩定。

4、樂觀計算未來配息次數：將收益平準金5.06元與資本損益平準金7.99元相加，共13.05 元，除以配息金額1.07元，得到理論上可配發約12次。

每年配發4次，則未來理想情況下可維持約3年的配息水準。不過，這只是樂觀估計，未來若股價下跌或收益平準金消耗加速，則實際支撐年限會縮短。

群益台灣精選高息（00919）／季配息

基本面額：15元｜收益平準金：1.42元｜資本損益平準金：6.82元

1、判斷當前（上次）配息是否合理：00919即將於12月除息，上季配息金額為0.72元。

收益平準金目前有1.42元，資本損益平準金為6.82元，兩者合計8.24元，顯示現有的配息安排仍有支撐力。因此，若本季配息金額維持在0.72元水準，可以視為合理。

2、判斷下一次維持配息的可行性：考量到收益平準金在1.42元的水平，在短期內支撐一次配息（0.72 元）問題不大。

即使收益平準金不足，資本損益平準金尚有6.82元，能夠補足需求。由此可推測12月除息時配息水準維持上季水平的可能性較高。

3、判斷是否能維持至明年6月：若未來幾季的配息水準均保持在0.72元，那麼收益平準金與資本損益平準金的合計8.24元可支持11次配息（約2年9個月）。

其中，支撐至明年6月的配息需求（約三次配息）具備相對充裕的支撐力。但這也假設股價穩定且資本損益平準金不因市場波動而減少。

4、樂觀計算未來配息次數：將收益平準金1.42元與資本損益平準金6.82元相加，共8.24元，除以配息金額0.72元，得出理論上可支撐約1次配息。

每年配發4次，則在理想情況下可維持約2年9個月的配息。不過，這樣的估算基於樂觀假設，若未來股價下跌，資本損益平準金將減少，進而影響實際配息的可支撐次數。

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