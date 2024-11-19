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00940更換成分股...長虹（5534）遭剔！達人「跌價是好事」：趁機撿便宜

聯合新聞網／ 邏輯投資
00940更換成分股，勢必造成被選入與被剔除的標的股價波動。台股示意圖／中央社
00940更換成分股，勢必造成被選入與被剔除的標的股價波動。台股示意圖／中央社

10月底還在猜測長虹（5534）可能要被00940剔除掉了，果然最新的公告當中，長虹的名稱出現在剔除名單中。

另外被踢掉但自己喜歡的公司還包括京城銀、冠德等，其他像是大成鋼、三陽工業、華立、新普，我覺得也有可觀之處，如果因此股價大跌，或許也可以納入追蹤。

現在我對高股息ETF其實充滿感謝，因為這類ETF會透過特定的規則選擇與排除某些股票，同時大量資金的進出，會給這些股票的評價帶來劇烈的波動，進而產生溢價或折價，而這會是主動投資人，特別是價值投資者可以把握的機會。

期待能在好的價位將這些願意分配高股息且基本面良好的公司重新納入投資組合當中，更期盼未來00940能重新相中這些好公司，再度帶起一波新的行情。

◎本文內容已獲邏輯投資授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 ETF 成分股 長虹

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