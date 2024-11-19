月配高股息ETF組合「每周領」 這樣選！ 懶錢包：00940、00929、00944、00939…共8檔

2024年台灣ETF圈最熱門的關鍵字，除了每一年都夯到不行的「高股息」，另外則應該就是「月月配」了。

從去年復華台灣科技優息（00929）誕生開始的股票型月配機制，到今年採用月配頻率的ETF數量井噴式爆發，徹徹底底成為大潮流。

月月配時代才剛到來，馬上又有新的玩法出現了，畢竟產品要有噱頭才好賣，既然沒辦法當第一檔月月配，那喊「雙周配」甚至是「周周配」，從一個月領一次，一年領12次，進化到兩周領一次，再演變成一周領一次，一年領52次，真是太瘋狂了！

不過雖說是噱頭，投信業者有認真設計，觀察幾檔新ETF，錢入帳時機刻意錯開，真的可以領到極致。

那對現金流很有需求的朋友，該如何組合月月配高股息ETF，實現一個月領4次，每次領上千元甚至萬元的目標？

月月配⮕周周配

以最多人投資的股票型來說，算上12月即將上市臺灣AI優息動能（00962），月月配的數量來到13檔。

從第一檔00929掛牌至今，也不過短短一年半，月配家族的「繁殖率」好驚人，但除了年輕生面孔也有老熟人華麗轉身；00730和00900於11月底會把配息頻率調整為「每月」同時加上收益平準金機制，整體來說月月配ETF家族軍容盛旺，儘管出生時間不算長，就有7檔規模百億等級，6檔受益人數10萬以上。

表上真的是一整片名稱皆有「高股息」，除了凱基台灣AI50（00952）例外，不過期追蹤指數篩選成分股的規則中，有納入股利品質（近年發放與否）和殖利率，大概可以稱為「半檔高股息」吧！實際銓重分配是考量市值。

如今台灣24檔高股息ETF裡面，半數也就是12檔選擇月配機制，反映了廣大存股族新的領息偏好，也讓一個月領好幾次現金股利成為新的可能。

既然投信業者都廣告，每月配不夠看還要固定在月初、月中或月底發行，這樣一次買兩檔或更多，錯開配息時間就能「雙周配」甚至「周周配」。

把月月配ETF進行分組，方便存股族可以自由選配：

13檔月月配裡面，00730和00900會在11月底改制、12月目前還沒有紀錄； 00952是8月底成立，公開說明書提到公開評價會在基金成立滿120天後； 00961是10月初成立，收益評價會在基金成立滿30天後；

但現在並非台股除權息旺季，新同學開始除權息的時間點可能會在往後延...

至於00962還沒有上市呢！

扣除這幾位，其實8檔都有穩定的每月配息中，把每一個現金股利發放日列出來，以最主要的時段來劃分月初組、月中組和月底組。

有說過新的月配息喜歡宣傳「創造現金流」，發放現金股利的日子有特別設計過，例如00939和00946就主打「月底領息」；00940強調可以「月初領息」...這招漸漸變成一股潮流。

不過也非每檔都有這樣的安排，例如最早月配的00929領息的日子分布就很廣泛。

最後來個分門別類的懶人包：

月初

台新永續高息中小（00936）、元大台灣價值高息（00940）、兆電子高息等權（00943）

月中

復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、野村趨勢動能高息（00944）

月底

統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）

追求極致領息的朋友，可以參考表格做搭配，選2檔2周就領息一次，組合4檔每周都有現金股利入袋；當然如今月配是主流機制，除了另外5檔可以觀察後續配息情況，相信未來會有更多元的ETF加入，豐富被選清單。

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