美股漲幅驚人！小車首推4檔ETF「00646、0662、00757、00916」：雖高報酬但風險也大

最近美股漲幅表現亮眼，讓不少人開始留意美股投資。

關於買進美股，在台灣主要有三個方式：

一、開海外帳戶直接買（美金計價） 二、複委託台灣證券公司代買（美金或台幣計價） 三、買在台股上市的海外ETF（台幣計價）

三種方法各有優缺點，若有興趣，可以參見我的第二本書《給存股族的ETF實驗筆記》，裡面有詳細的優缺點比較。

至於小車，平時忙於工作與家庭，實在不喜歡太複雜的投資方式，因此選擇買台股上市的海外ETF，不必再另外開戶，直接能在台股市場交易，買賣手續費與交易稅也和其他台股相同。

介紹幾檔常見的追蹤美股指數的ETF：

1、元大S&P500（00646）

追蹤美股標普500指數，是一檔囊括美國前500大公司的ETF。

屬於市值型，不配息，總管理費0.36%。

採用市值加權，市值越大，所佔比例越多。該指數覆蓋了美國約80%的公開上市公司總市值，很像美國版的0050，而差別是00646的成分股多達500家。

由於以市值篩選，產業也較多樣，風險更分散，也更能因應市場變化。

不過擁有分散風險的優點，相對地報酬率就較平淡些，自1993年2月在台上市，計算每月定期定額投入至2024年11月，年化報酬率約6.67%。

2、富邦NASDAQ（00662）

追蹤美股那斯達克（NASDAQ-100）指數，也就是QQQ。

同樣屬於市值型，不配息，總管理費0.51%。那斯達克是美國的一間電子股票交易所，是現在世界上第二大的證券交易所，僅次於紐約證券交易所。

在那斯達克掛牌上市的公司以高科技公司為主，不過近年來也有許多非電子公司上櫃，如製藥、影視、體育、電玩等類別的企業。

該指數即納入納斯達克證交所掛牌上市公司裡，市值前100大的企業，並且排除金融機構。因此成分股偏重科技股，像是許多鼎鼎大名的科技巨頭包括蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟、特斯拉、Meta Platforms、博通、ASML、Adobe……等等。

由於成分股具有高科技、高成長、非金融股的特點，產業較集中，波動性比00646大，風險稍高，但報酬率相對較好。自2016年7月在台上市，計算每月定期定額投入至2024年11月，年化報酬率約10.98%。

以上兩檔屬於被動投資，成分股完全根據指數納入或剔除，人為可介入的部分幾乎為零。

以下兩檔是主題型ETF：

1、統一FANG+(00757)

追蹤NYSE FANG+ Index，成分股只有10檔，採平均權重制，每檔約占10%。

以6檔核心的尖牙股Meta(Facebook)、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet(Google)及Microsoft為當然成份股，不過如經指數公司認為有其必要，仍可能調整。

再搭配其餘4檔成份股，指數公司透過市值(權重35%)、日成交均值(權重35%)、股價營收比(權重15%)與近一年營收成長率(權重15％) 規則進行綜合評比篩選。

浮動的4檔成份股人為篩選意味濃厚，常常令人摸不清其篩選邏輯為何。

屬於市值型，不配息，總管理費1.03%，偏高，不過若報酬率佳的話，個人是可以接受。

特別的是NYSE FANG+ Index在美國是ETN，有發行證券商承諾的到期日，日期到了會強迫獲利了結給予報酬，無法一直持有，因此要買尖牙指數的「ETF」還只有台灣才買得到，正宗美股反而沒有。

由於成分股集中10檔、集中科技股，高度集中的結果就是風險、波動度相對都大了許多，不過報酬率也更好，端看自己願不願意富貴險中求。

自2018年12月在台上市，計算每月定期定額投入至2024年11月，年化報酬率約18.25%。

2、國泰全球品牌50（00916）

目前沒有專門網羅全球市值前50大企業的ETF，00916選股邏輯就是篩選全球50家龍頭品牌公司，鎖定「科技龍頭」、「金融巨擘」、「精品消費」三大消費者導向產業，且具備強訂價力的大品牌公司。

前十大成分股分別為Microsoft、Apple、AMAZON、Meta(Facebook)、Alphabet(Google)、TESLA、JP Morgan Chase & Co、Visa、MASTERCARD，皆為科技、金融界的領頭羊。

雖為主題型ETF，不過篩選全球龍頭品牌的選股邏輯我滿喜歡的，產業也相較00757、00662分散些。

有配息，但比例極少，可把它當作市值型ETF來看，以賺資本利得為主，總管理費0.78%。自2022年10月在台上市，計算每月定期定額投入至2024年11月，年化報酬率約15.23%。

以上介紹，分享給對美股投資有興趣的朋友。

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