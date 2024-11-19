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00929配息會有可能更低嗎？ 主因：就是績效不行、0.11元其實是將股息平均

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

00929最新的月配息已經縮水到0.11元，從六月最巔峰的0.2元直接腰斬，投資人該趁這時候抄底，還是停止投資呢？這次來跟你聊聊配息縮水這件事。

00929在2023年六月上市，首次月配息到年底都是0.11元，2024年開始加碼，從年初0.13元，一路加碼到第二季，連三個月是0.2元...

但下半年開始縮水，11月又回到0.11元，從淨值一路下滑來看，其實主要是因為投資績效不行，沒有資本利得可以配息的結果

再來是股息淨收入，2023年最高是八月每單位1.04元，到年底剩0.66元，正好花掉四個月的0.11元，2024年0.11元可以撐到六月，七月繼續領股息，不猜操盤手想什麼，但0.11元其實就是股息平均，能否配息重生還是得看操盤績效

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00929配息會繼續縮水嗎？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 資本利得

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