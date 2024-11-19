台股ETF換股潮 六檔受青睞

台股ETF年底換股潮啟動，由元大台灣價值高息（0056）、國泰永續高股息等七檔台股ETF打頭陣。據統計，在這七檔ETF成分股調整中，以華碩（2357）、漢唐（2404）、旭隼（6409）、原相（3227）、精材（3374）、穎崴（6515）等六檔最受青睞，均獲得兩檔ETF納入；至於華立（3010）、新普（6121）、世界（5347）、矽格（6257）、南茂（8150）、M31（6643）等六檔則被兩檔ETF刪除。

臺灣指數公司昨（18）日公布六檔台股ETF換股名單，成分股納入和刪除的變動自昨天交易結束後生效，也可說是19日起生效，其中，元大台灣價值高息的成分股50檔換15檔、換檔比率30%；中信綠能及電動車50檔換五檔、比率10%；野村趨勢動能高息50檔換24檔、比率48%；中信小資高價30在30檔中換13檔、比率43.3%；兆豐台灣晶圓製造30檔換五檔、比率16.6%；僅台新臺灣IC設計此次無調整。

除上述六檔外，國泰永續高股息ETF追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，成分股調整自26日開盤生效，且已進入過度生效調整期，5月才被刪除的華碩重新進入成分股名單，昨日持股2,454張，權重占0.42%，使得總成分股提高至31檔，因此後續至少有一檔將被刪除。

經過調整後，元大台灣價值高息調整後指數本益比下降，持續反映價值投資策略，現階段加權股價指數本益比約22.3倍、代表資金效率的股東權益報酬率（ROE）12.7%，在經過本次調整後，元大台灣價值高息追蹤指數的本益比約為11.3倍、ROE為13.4%。

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