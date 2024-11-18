元大三檔ETF 開募

美債殖利率近期維持高點，債券ETF買氣強勁，規模最大的元大美債20年（00679B）更進入第20次追加募集，新發行ETF同樣瞄準債券投資機會，一次募集月配美債、投資級債，及零息美債三檔不同特色ETF，參與高債息與高潛在資本利得空間進場機會。

三檔全新債券ETF為元大優息美債（00967B）、元大優息投等債（00968B）、元大零息超長美債（00969B），均採10元發行，從月配美債到投資級，從高票息到高度反映價差表現，涵蓋非投資等級債以外的債券投資偏好，於11月18日至22日募集。

法人指出，美債由美國政府發行，具有良好的避險性質，對於想配置債券資產，是最佳的入門款；投資等級債違約風險低，包括蘋果、VISA、輝瑞藥廠發債均是投資等級，提供較美債更好的殖利率。投資人現階段可視目前手上資產狀況，適度將債券ETF作為閒置現金的「高息」替代部位，在全球股市相對高檔階段一邊領息一邊分散風險，並保有未來低接股票的購買力。

法人分析，債券ETF作為現金部位替代資產，除了在高利率環境可保有一定水準配息金額，未來也較單純持有現金有更大的資本利得成長空間，且債券ETF配息屬於海外所得，個人在750萬額度內屬於免稅，具稅負優勢。

過去一段時間市場高度期待聯準會快速降息，帶動債市多頭，但就債券「固定領息」角度而言，投資重點應放在持續領息，未來若殖利率下降後的價格必然上漲，則當作額外收入，因此只要殖利率處於相對高點，且較其他資產殖利率具備優勢，就是好的進場點。至11月15日，長天期美債殖利率約4.4%、長天期投資等級債殖利率約5.5%至6%，已非常具有吸引力。

法人認為，目前「川普交易」的熱度有所降溫，過去一段時間被市場拋售的資產包括債券、黃金等都有價格回穩跡象，建議投資人應思考未來減稅、增加關稅等政策要實施可能性與程序，以及川普上任初期更可能先刪減或暫緩執行拜登政府的巨量財政支出，引導經濟降溫控制通膨，將有助於聯準會降息空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。