固定收益型ETF 投資降溫

過去一周整體固定收益型ETF獲5.2億美元資金淨流入，對比過去一段時間動輒數十億甚至百億美元資金淨流入顯著降溫，其中美國流入僅3.1億美元，歐洲獲0.1億美元資金，但亞洲債市遭2.3億美元淨流出。從債券信評看，非投等債獲11.5億美元資金淨流入，但投等債遭25.4億美元資金淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國強勁經濟成長、頑強通膨和債務上升壓力均將造成公債殖利率上揚、聯準會降息更加謹慎，此更加確立團隊預期聯邦基金利率最終可能只會降至約4%，近期攀至4.4%的十年期公債殖利率並不算太高。

考量債市的機會與風險，策略上可雙管齊下，建議宜以持債平均約五年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間並分享川普提振經濟的行情。

富蘭克林證券投顧指出，核心配置建議首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，搭配美國非投資等級債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，聯準會啟動降息循環，經濟正面因子包含穩定的消費力道、政府支出、企業生產力上升、資本支出增加、AI 長期趨勢等。負面因子則為經濟略為轉弱，勞動市場轉弱、製造業疲弱、地緣政治風險、消費信心偏弱等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。