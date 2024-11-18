美股ETF 全球大吸金

過去一周整體股票型ETF仍再獲528.5億美元大額資金淨流入，但資金集中流入美股，美國市場獲524.7億美元大額資金淨流入，反觀中國、亞洲、歐洲、日本與拉美分別遭到76.4億、71.6億、13.2億、4.5億與1.7億美元資金淨流出。

川普勝選後金融市場的激昂情緒有所降溫，美股與全球股市同步回落，但資金仍大舉湧入美股。

主要股票型ETF資金流向統計 圖／經濟日報提供

富蘭克林證券投顧表示，歷經先前一周川普勝選引發美股亮麗漲勢後，市場情緒回歸理性並回歸基本面，受到美國通膨降速不如預期及聯準會官員鷹派言論影響，投資人也重新調整對聯準會政策路徑的預估。

整體而言，迎接「川普2.0」且共和黨完全執政，預期川普政府在推動減稅、放鬆監管等親商政策上將面臨較小阻力，有利於美國經濟及股市表現，儘管川普人事布局對個別產業及股市影響不一，預期美股短線震盪無礙中長線多頭格局，美國以外市場相對承壓。

建議現階段以美國資產為主，除了AI引領科技產業型基金穩居主流之外，股市操作建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業／基礎建設產業型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，目前市場預期2025年底前聯準會將再降息100個基本點至3.75%，這與三個月前預期降至2.75%有極大差距，除了美國經濟表現強勁，總統大選的變化也是重要因素，因為競選政見偏向潛在刺激通膨，或可能推高赤字，須緊盯經濟數據與市場信心面的變化。今年下半年來，市場表現廣度已顯著改善，因此創造了更多投資機會，包括能源、公用事業、原物料及金融與工業等都對美股大盤表現帶來貢獻。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，雖然美國製造業稍顯疲軟，但服務業景氣持穩、民間消費動能亦保有韌性，潛在的財政刺激有望讓美國經濟持續朝向正面發展，有利股市表現。在投資布局方面，隨著選後市場回歸基本面，建議可留意兼顧成長性及政策受惠的科技、金融、工業類股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。