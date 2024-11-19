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00915、00935全被套⋯他怨買股難賺！其他人一看卻酸活該
台股18日收22,546.54點，下跌196.23點，守住季線，三大法人中僅投信買超，外資及自營商賣超都超過百億元。有網友哀嚎，他在高點時買進00919、00935，如今兩支標的都被套牢，後來陸續買進006208，目前報酬只有3000-4000元。其他人則認為他的投資策略有誤，被當韭菜是理所當然的。
一名網友在論壇Dcard發文表示，他在最高點時買入00919、00935，目前持有兩支標的均價分別落在26元、23.6元，他也沒有閒錢繼續攤平成本，之後還有投資006208，隨著股市上上下下，他目前報酬只有3000-4000元。
該網友抱怨，「這段期間大家00919賺差價賺得很開心，我卻一直卡在這。我只有006208是賺的，但也是後期買的零股，成本也是越買越高，賺的永遠不超過一萬，有人跟我一樣可悲不會賺錢嗎？」
其他人留言「你一開始投資的心態先定好吧！如果是短線賺價差，怎麼會追高買00919，如果要放長期賺配息，股價跟你無關，你連這個都沒想好，你就是妥妥的韭菜而已，難怪一堆人鼓吹買大盤，就是有一堆連研究都不會的盤子各種送錢，接著靠杯主動投資很難」、「00919不就是要等股息嗎？如果你要賺價差就不是買他啊」。
還有人說「高股息又要賺價差，可憐啊」、「很好了，你還沒虧錢，我買科技股虧了30%你相信嗎」、「長期持有股價波動有差？若不是要長期持有當初買這個幹嘛？一堆人搞不清楚自己要什麼」、「買00919不是就在看股息而已，在意價差幹嘛，在意價差做正二神轎」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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