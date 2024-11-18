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前10月定期定額投資金額 ETF占逾8成

中央社／ 台北18日電
ETF成為台股定期定額投資新顯學，根據證交所統計，今年前10月，ETF占台股定期定額總金額比重高達81%，壓倒性領先股票投資占比約19%，顯示台灣投資人對於ETF的偏好。情境示意圖。圖／Ingimage
ETF成為台股定期定額投資新顯學，根據證交所統計，今年前10月，ETF占台股定期定額總金額比重高達81%，壓倒性領先股票投資占比約19%，顯示台灣投資人對於ETF的偏好。情境示意圖。圖／Ingimage

ETF成為台股定期定額投資新顯學，根據證交所統計，今年前10月，ETF占台股定期定額總金額比重高達81%，壓倒性領先股票投資占比約19%，顯示台灣投資人對於ETF的偏好。

政府近年力推普惠金融，為協助投資人長期投資股市，同時提升小額投資便利性、分散投資風險，證交所2017年1月起，開放證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，至今超過7年。證交所今天公布最新統計，截至今年10月止，定期定額投資股票及ETF累積金額超過新台幣3500億元。

今年以來，單月定期定額扣款金額均超過100億元，比起去年初單月扣款金額不超過60億元，幾乎倍增。

進一步觀察定期定額投資人的年齡分布，主要集中在21歲至50歲的青壯年族群，其中21歲至30歲占比26.94%；31歲至40歲占比26.09%，合計占比超過5成，反映年輕世代提早開始進行長期投資規劃。

如果以投資金額來看，經濟基礎穩定的41歲至50歲族群投資金額最高，占總投資額的27.35%，其次是31歲至40歲族群占比23.67%，和51歲至60歲中年族群投資金額占比20.41%。

投資標的方面，今年前10月，ETF占台股定期定額總金額比重高達81%，壓倒性領先股票投資占比約19%。

法人觀察，台灣民眾長期超額儲蓄，過去許多民眾瘋定存股，這幾年隨著ETF蓬勃發展，許多人把錢轉到ETF，這也是高股息ETF在國內爆紅的主因之一。

以今年10月為例，定期定額交易戶數前3名ETF為國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）和元大台灣50（0050）。民眾定期定額投資個股則偏好權值股及金融股，交易戶數前3名為台積電、兆豐金和玉山金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 定期定額

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