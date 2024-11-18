00959B預計配息0.052元…未來資本利得可期！ 最後買進日12月3號

上周美國速食龍頭麥當勞在台推出的限時販售的厚鬆餅堡早餐引發熱潮，不少民眾一大早就排隊嘗鮮，造成原料斷貨。而您可知道，麥當勞不僅有發行股票，也有發行債券，其信用評等落在投資等級（惠譽評等為BBB）。

在市場利率仍處高原期，股市持續震盪且短期多重因素干擾下，長天期的投資等級的企業債提供息收，未來也有資本利得可期，值得做為核心資產。

大華投等美債15Y+（00959B）今日公告最新配息評價結果，每單位配發0.052元，最後買進日為12/3。

根據統計，超過半數的S&P500成分企業，例如麥當勞、特斯拉、網飛、波音等，長期平均信用評等在三大信評機構（穆迪、標普、惠譽）中落在BBB，也就是投資等級。

00959B聚焦於美國境內發行，存續期間在12年以上長天期且平均信評為BBB的投資級公司債。同時運用目前市場上唯一指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」，協助投資人在降息循環中鎖定較高票面利率的債券，讓投組具有較佳的收益、較好的流動性與分散性。 00959B今已公布評價結果，每單位配發0.052元，除息日為12/4，想參與收益分配的投資人，記得12/3前進場。

00959B大華投等美債15Y++經理人郭修誠表示，本月美國聯邦準備理事會（FED）利率決策會議如市場預期再降息一碼，聯準會主席鮑威爾在記者會中表示，通膨逐步接近2%目標，考慮放慢降息步伐。

他指出，觀察美國十年期公債殖利率表現，仍在4%高原區上下，在此環境下，高票息的長天期投資級公司債，可提供投資人穩健的債息收入；換言之，若是殖利率下滑，債券價格上升，投資人亦有機會獲得資本利得。

郭修誠進一步表示，00959B為月配息，同時也是市場上較少見的月底除息的產品。就資產分配與擴大現金流的角度而言，投資人將00959B納入配置當中，將有雙周領息的機會。此外大華優利高填息30（00918）將於12月除息，投資人也可把握機會，提早為自己準備年終獎金！

11月配息之投資級公司債ETF一覽

資料來源：CMoney，統計至2024/11/15。年化配息率以每單位配息金額除以最新收盤價×12個月×100%計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。