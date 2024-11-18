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太空衛星夯 第一金 ETF 00910受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金太空衛星ETF小檔案。(第一金投信/提供)
第一金太空衛星ETF小檔案。(第一金投信/提供)

近期川普交易熱，太空衛星相關標的強勢表現也值得留意，Solactive資料統計，太空衛星指數11月以來漲幅達一成，美國總統當選人川普重返白宮，帶動太空衛星投資議題火熱，前一任期川普成立太空軍，這次則將推動太空國民警衛隊，及太空人上火星等目標，川普大咖助選員富豪馬斯克可望入閣接掌政府效率部門，更鎖定鬆綁太空火箭發展等管制，太空發展列川普新政府重要議題，追蹤Solactive太空衛星指數投資的第一金太空衛星ETF（00910）成份股受惠。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人曾萬勝指出，美國太空軍是在川普前一任期所提出，太空軍成立於2019年，2024年預算約300億美元，太空軍人數約1.5萬人，主要進行太空系統安全防護等，同時投入擴大機密通訊衛星網絡的發展等。

除了政治議題與政策面利多助航太空衛星個股表現，第一金太空衛星ETF多檔成份股也傳出各項財務佳音，像是目前的第一大成份股火箭實驗室(Rocket Lab)股價強勁上漲，短短一個月最大漲幅超過100%，正是由於該公司宣布與Neutron火箭開發取得進展，進入資格認證階段，這是測試及首次飛行前的關鍵步驟，同時也已獲得2026年至2027的發射訂單，發射服務部門的客戶需求維持穩定成長驅動股價上揚。

此外，一般投資人較熟悉的GPS及穿戴設備廠Garmin也是重要成份股之一，第三季財務報告有亮眼業績數字，合併收入達15.9億美元成長率24%，EPS達1.99美元，預估全年可達6.85美元，強勁獲利數字驅動投資信心，摩根大通上調2025及2026年EPS分別達7.6美元與8.5美元。

國內首檔第一金太空衛星ETF（00910），投資區域鎖定太空發展重要國家，包括：美國、歐洲、日本、台灣、韓國等地，一次囊括30檔太空衛星關鍵企業個股。曾萬勝強調，太空衛星ETF（00910）成份股涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等，精選全球30檔太空衛星產業關鍵企業個股。

太空產業技術發展更趨成熟，產業商用持續拓展，後市成長動能深受期待，曾萬勝提醒投資人，太空產業屬於高資金投入、高技術含量的科技領域，產業進入門檻高，具備較大的投資波動度與成長動能，較適合投資人，採取單筆搭配定期定額方式進行投資，隨經濟規模、技術應用擴大，太空衛星ETF投資可望進入新一輪投資變現階段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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