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00878今年最後一次除息完00919接棒12月！ 真星華：季配息誰第一位降息？要繼續觀察

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00878今年最後一次除息完畢，預計12月中旬領息，在00919的12月除息前全數投入，今年的投資計畫就執行完畢，靜待明年的到來。

今年00919+00878配息成績算是定案，股利總金額換算薪資所得替代率約160%，其中股利的54C納入2024年所得稅，明年5月報稅。

配息扣的補充健保費好幾千元，自己要好好保持身體健康、少看醫生，沒用到的健保費，可用來幫助他人部分醫療費用，當作慈善捐款，希望健保制度永續。

00919的12月除息，會在2025年1月領息，計入2025年成績。

今年下半年高股息ETF月配型配息多下降，成為重災區，雖然是回歸正常殖利率，我沒有月配息的ETF，所以沒影響。以回歸正常殖利率的角度來看，季配型不知道誰會是第一個，繼續觀察。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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