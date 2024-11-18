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台股跌196點收22,546點、力守季線 台積電收1,025元

00878除息首日「買盤依舊熱」！ 穩健特色…投資人甘願把錢穩存進去

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

全台高股息第一大00878今日除息0.55元，盤中市價來到22.16元，引起股民蜂擁而入，上午不到11點，已湧現11.7萬張的大量，買盤相當熱絡。

ETF專家表示，集保統計最新股權分散表可看出，市場受益人數前五大的台股ETF排名和上周相同，分別是00878的1503641人、0056的1215423人、00919的1025491人，以及00929的929816人，00940的880832人，五檔合計555.5萬人，在台股ETF市場中各佔山頭。

但00878不只受益人穩坐第一名，上週規模增長113.1億元，也是市場週增冠軍；近一周成交均量高達21.9萬張，傲視群雄，其他在零股交易、官股券商買超全都由00878包辦第一名。

專家指出，投資最大的痛點就是無法打敗人性，賺錢了就想獲利了結，遇低點又急忙出清，但00878多年來的「穩健」，讓投資人甘心每月把錢穩穩存進00878，放著都不會胡思亂想，最重要的是00878指數優異的編制規則，篩選大市值、看3年的EPS平均、產業分散。相比其他高股息ETF，00878不會投給波動大的中小股、或僅憑一年高股息就預測未來表現、單壓個股或產業、頻繁換股或大批換股的亂象。

法人觀察台股，市場正在消化外資空單，而本周市場大戲正是輝達20日即將公布的Q3財報，但成也輝達敗也輝達，上一次的Q2財報即使亮眼，但因機構標準過高，股價竟是受挫收黑，預期相關輝達概念股，包括台積電等，這幾天科技股波動有可能仍大，建議可關注過去表現較為耐震的高股息ETF，有股息作為下檔保護，投資較安心。根據台股歷史經驗，12月上漲機率高，本周就適合進場找買點，累積高股息ETF存股張數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息

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