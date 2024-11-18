00878股價21元能低檔承接「進可攻退可守」！ 小童：19至20元眼睛閉起來勇敢買

全台灣140幾萬人都擁有的00878，最新一季的配息金額「再度維持不變」依然配發其歷史最高的0.55元。

那到底在現在投資環境波動較大的同時，00878的合理加碼點會在哪裡？以及0.55元的這個配息有辦法維持多久呢？

00878的基本資料或選股邏輯，相信大家都已經聽到不想再聽了；還是真的想知道關於00878的選股邏輯或是其他細節，可以去參考我之前分享的這部影片！

配息表現

配息表現就如我們開頭所說的一樣00878的最新一季配息，預計再度維持其歷史最高的0.55元，打破了許多投資人說高股息ETF會配息衰退的疑慮...

但關於這個問題我也必須要說，不論是配息持平或配息減少，其實都是非常正常的；因為ETF的配息來源，不外乎就是從成份股的配息收益加上成份股的資本利得所組合而成。

就表示只要成份股的股價有波動，配息也就可能會產生波動，甚至現在很多新發行的ETF還有平準金的設置，這都可以為ETF去做配息的緩衝，因此配息本來就會根據大環境的投資基期而有上上下下波動，所以是非常正常的！

那以我這邊統計00878的歷史平均季配息，大約平均是落在0.32元一季。

跟現在最高的0.55元其實是有一段差距的，表示其實現在買進算是非常安全...甚至如果根據目前的市價來推算0.32元的平均季配息，預估年化現金殖利率則大約會落在5至6%，其實算非常穩定非常不錯了！

因此如果你是正在定期定額00878的朋友，或空手然後正在尋找配息5至6%以上的投資標的的投資人，其實00878現在都是你可以考慮的標的。

目前價格處在高檔

但有一點也確實不可否認，目前的價格也算是相對高檔！因此我們如果要更貼近現在的趨勢，就要與時俱進過濾掉過去低檔發行的配息，改以近年的平均配息來推算，會比較合理...

自己認為配息很難再回到最一開始的0.05或0.15元這麼低的水準，若要回到那麼低，差不多等於指數要修正50%才有可能，那已經是2008年金融海嘯的那種恐慌水準了，以目前來看機率是真的偏低，頂多修正30%就算很多了！

不過若價格持續高檔震盪，也很難繼續維持0.55元的超好表現！最終的現金殖利率會傾向以近年的平均配息0.4元來推算會比較合理。

以0.4元來推算，最後的年化殖利率就會從原本的5至6%提高到7%！我認為7%或短期平均季配息的0.4年會是00878未來幾年比較合理的平均值；而最差最差的表現就如我們剛剛前面說的大約還會有5~6%的水準。

殖利率高達10%？

當然可能會看到有些新聞媒體或財經網紅說00878的現金殖利率高達10%之類，這樣說也不是不行，但這樣算法太過於主觀跟狹隘。

這樣的算法等於是拿每季最高的0.55元去估算，而這樣的算法其實忽略了配息跟股價一樣，也是會上上下下波動的也忽略了價格如果持續高檔震盪，ETF就沒有多的資本利得可以配發，只能拿過去累積的配息收益來發放給投資人。

00878目前的平均股利淨收入大約還剩0.91元，如果未來要連續配發兩季的0.55元甚至更高，其實會非常吃力，那未來勢必會回歸平均，調降配息。

才會說以近期表現的0.4元或長年平均的0.32元去估算，比較合理比較客觀，不會有落差感太大的問題產生，進而延伸出讓你抱不住或想賣掉的疑慮！

小小結論

如果正在尋找年化殖利率6%上下的投資標的，那00878現在買進其實算是非常安全的，而我們也不要期望它的配息會一直維持在0.55元，因為只要股市依然呈現震盪，沒有突破前高，成份股沒有上漲，那都很可能會讓00878的配息回歸均值來讓ETF可以經營的更長久。

也是為什麼目前很多的月配高股息ETF會調降配息原因，因為它們是每個月發放本來就會反應的比季配或半年配還要敏感，也因為很多月配高股息ETF都是剛發行沒多久，那自然就沒有累積什麼太多的老本可以持續發放給投資人，那就只能透過調降配息的方式來永續ETF的長期發展！

高股息並非只會漲不會跌 配息也是如此

高股息ETF調降配息並不可怕，可怕的是以為配息或股價它會永遠持續上漲，這才是最可怕的錯誤認知...

好比00878在2021年8月到2023年8月因為大環境的走空，而影響其資本利得跟配息的收益，那自然00878也就只能透過調整配息來穩定ETF的營運，而不是無止境的永遠調高，來誇大的吸引投資人來做買進。

關鍵區域在這？閉眼勇敢買？

很在意價差的投資人，哪邊的價格會是我們比較合理安全的進場點呢？

突破23元轉短多格局

以目前的價位來看，最明顯的轉勢區就是落在上方23點多元的那個灰色區域，也就表示00878要突破那邊，價格才能從短期震盪轉成短多的格局。

21元左右低檔承接

那如果價格持續都沒有突破的話。會建議等待下方綠色圈圈的位置來做低檔的承接。

那進場的話，好處除了第一個殖利率可以從原本的5%6%上調到7.6%，第二個價差的部份，也比較不會因為追高而面臨波動太快來不及賣的風險。

畢竟我相信一般人會買00878不太可能會只抱一週或一個月吧？更多時候其實都還是為了領配息為主，那有價差的話當然是更好！

所以綠色這個位置我自己認為算是進可攻退可守的區域，因為如果我們同時在對照右邊的成交量分佈圖來看，會發現那邊也是密集成交的關鍵區域，那屆時價格如果真的來到這邊並且打出轉勢確立，那就是你可以去考慮的佈局時機！

19-20元範圍 眼睛閉起來買？

而最最最好但我認為機率較低的位置，就是在下方藍色圈圈的地方，因為如果真的來到這邊，我自己認為基本上就可以閉著眼睛勇敢買！

因為這時候大盤指數也差不多修正2至30%但00878大約只修正15%，而配息表現的部份...以近年平均的0.4元去估算，那大約年化殖利率可以保守看到8%，甚至如果你是更保守的投資人，那我們以0.32元去估算，那理論上最差最差也還是有6.5%的好表現！

結論

理論上如果你是配息為主不在意價差的投資人，那00878現在進場保守預估還有5到6%的年化殖利率。

除了配息之外也願意等待價格來到有效率的位置，那上方灰色區域的突破，跟下方綠色藍色的回測，都是你可以等待的好時機！

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。