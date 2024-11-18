快訊

高雄男突抓狂持花瓶隨機攻擊4人受傷 檳榔西施破相血濺現場

「拜習會」習近平首度點名賴清德 台灣問題籲美要慎之又慎

0056上月配息種類組成曝光！ 達人：54C+收益平準金這一塊慢慢在蓄水中

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。 （聯合報系資料照）
台股示意圖。 （聯合報系資料照）

今天在書桌下瞄到一份文件，原來是0056在上個月（10/17）配息的種類組成。

元大將種類組成分為三，也就是「國內財產交易所得(76)」、「股利或盈餘所得(54C)」以及「收益平準金」。

透過數據計算，發現「國內財產交易所得(76)」佔了約81.1％，「股利或盈餘所得(54C)」佔比約4.9％，剩下的「收益平準金」則是約14％，可見這次的配息是以財產交易所得為主。

在淨值組成三個要素當中，0056已經養大資本平準金（財產交易所得）這一塊，54C+收益平準金這一塊也慢慢在蓄水當中，這次先拿出財產交易所得的部份出來配息，我想可以確保日後54C可以更有彈性的運用，而且54C少配一些，也省得被政府多收一層稅。

這樣也好，每個淨值組成都要看時機充實進而彈性運用，免得在枯水期的時候掉了配息，不但被投資人說話，也可能會影響到股價。大家怎麼看呢？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 54C ETF 季配息 收益平準金

延伸閱讀

鈊象（3293）單日跌5.73％…00934及00940部分獲利了結？ KN先生：這檔未來成長性一樣好

鈊象（3293）股價回調至千元以下…能買還賣？ 切老：長線投資人「持有的時間」更重要

高股息ETF未來殖利率剩4-5％？ 存股哥：00878、00713、0056、00919、00929平準金皆足夠！

好羨慕…五百多張00878成本均價18元！ 小師傅：大家最不看好時跟別人反著做

相關新聞

0056上月配息種類組成曝光！ 達人：54C+收益平準金這一塊慢慢在蓄水中

在書桌下瞄到一份文件，原來是0056在上個月（10/17）配息的種類組成。

鈊象（3293）單日跌5.73％…00934及00940部分獲利了結？ KN先生：這檔未來成長性一樣好

兩檔ETF都是在今年7月大舉加碼鈊象，而七月除權息前鈊象是1290元若ETF六月已經有部份鈊象持股，成本抓在1100元左右經過配息配股這兩檔ETF的鈊象未實現獲利應該有800多塊，現在他們操作價差表現不佳所以把帳上獲利豐厚的鈊象做一些獲利了結也是合理的...

高股息ETF未來殖利率剩4-5％？ 存股哥：00878、00713、0056、00919、00929平準金皆足夠！

任何事情不會有100%一定會發生或者不會發生，沒有人可以這麼斬釘截鐵的下定論，我也不敢保證高股息會不會真的只剩下4%-5%。

美公司債ETF 買點到

根據統計，美國20年期以上A級公司債指數到期殖利率平均值有5%以上，仍具吸引力。降息循環確定展開，當前債券殖利率仍位於長...

投等債ETF商品開募 一波波

看準投資等級債券商機，近來不少投信推出投等債ETF，包括元大投信今（18）日起募集的傘型基金旗下有三檔債券ETF，便包括...

好羨慕…五百多張00878成本均價18元！ 小師傅：大家最不看好時跟別人反著做

股票真的不會每天都在過年的，現在把它賣掉，明年如果又漲回去，不久還要花更多的錢買回來嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。