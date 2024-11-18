0056上月配息種類組成曝光！ 達人：54C+收益平準金這一塊慢慢在蓄水中
今天在書桌下瞄到一份文件，原來是0056在上個月（10/17）配息的種類組成。
元大將種類組成分為三，也就是「國內財產交易所得(76)」、「股利或盈餘所得(54C)」以及「收益平準金」。
透過數據計算，發現「國內財產交易所得(76)」佔了約81.1％，「股利或盈餘所得(54C)」佔比約4.9％，剩下的「收益平準金」則是約14％，可見這次的配息是以財產交易所得為主。
在淨值組成三個要素當中，0056已經養大資本平準金（財產交易所得）這一塊，54C+收益平準金這一塊也慢慢在蓄水當中，這次先拿出財產交易所得的部份出來配息，我想可以確保日後54C可以更有彈性的運用，而且54C少配一些，也省得被政府多收一層稅。
這樣也好，每個淨值組成都要看時機充實進而彈性運用，免得在枯水期的時候掉了配息，不但被投資人說話，也可能會影響到股價。大家怎麼看呢？
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