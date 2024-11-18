鈊象（3293）單日跌5.73％…00934及00940部分獲利了結？ KN先生：這檔未來成長性一樣好

鈊象11/15跌了5.73%，可以看到三大法人全部站在賣方，外資和投信賣最多外資賣最多是摩根大通，投信ETF賣最多的是00934和00940。

先講個人判斷這兩檔ETF都持有大量鈊象，00934持有兩千多張持，00940持有八千多張，而最近大盤表現不佳許多ETF在賺取價差這方面表現也不好，紛紛緊縮配息我想是為了以後能夠持續配息而做出保留現金的策略，以因應未來若操作價差仍不理想還有現金可配。

那和鈊象有何關係？我可以看到上述兩檔ETF都是在今年7月大舉加碼鈊象，而七月除權息前鈊象是1290元若ETF六月已經有部份鈊象持股，成本抓在1100元左右經過配息配股這兩檔ETF的鈊象未實現獲利應該有800多塊，現在他們操作價差表現不佳所以把帳上獲利豐厚的鈊象做一些獲利了結也是合理的，這樣ETF就有大把價差獲利可以拿來配息，就不會導致配不出息更少人願意買的惡性循環，以上為個人推測。

再來就是鈊象的本益比也高了，這當然是因為未來的成長性可期市場願意追價的結果，若今年可以賺30出頭殖利率也不到4%價格確實高。

我想外資賣出也是一樣有逢高獲利賣壓的問題，還有一個美元匯率飆高已經到32.34資金流回美國台股量不高的問題，其二一樣美元指數十月開始飆高相對台股就會偏弱。

但鈊象基本面及未來成長性一樣表現很好沒有看壞的理由，但股價短期怎麼走真的屬於神的預言沒人可保證，若為長期投資人應該是緊盯基本面，若股價有甜甜價反而是個機會。

上述兩檔ETF仍然持有數千張鈊象看起來是獲利調節，而不是看壞賣出。

◎本文內容已獲 KN先生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。