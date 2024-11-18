高股息ETF未來殖利率剩4-5％？ 存股哥：00878、00713、0056、00919、00929平準金皆足夠！

老鐵問我未來高股息殖利率是不是只會剩下4%-5%？我問他去哪聽說的？他說他去網路上看其他網友說的，我只想說「獨立思考」是來市場乃至於人生各個領域，都是相當重要的能力。

去年底今年初的平準金限制，也很多人說高股息配息要配不出來了，但過了一整年還是有很多高股息配出很不錯的殖利率，年化殖利率8%-10%的都有，要說完全配不出來實在誇大了點。

當然任何事情不會有100%一定會發生或者不會發生，沒有人可以這麼斬釘截鐵的下定論，我也不敢保證高股息會不會真的只剩下4%-5%。

我覺得要看配息還是要回歸到高股息的「水庫」，看看還可以拿出多少股息出來，這個「水庫」就是基金淨值，從基金淨值多少可以看出端倪。

我就以先前文章提過，我心中的高股息第一梯隊，00878、00713、0056、00919、00929這五檔高股息11/15時基金淨值組成，來看其中的收益平準金、資本平準金還剩多少，各位可以感受一下水庫中的水量是不是真的要乾涸了。

國泰永續高股息（00878）

近一季配息0.55 收益平準金0.9 資本平準金6.64 一季要配0.55還可以配13.7季

元大台灣高息低波（00713）

近一季配息1.5 收益平準金3.36 資本平準金21.89 一季要配1.5還可以配16.8季

元大高股息（0056）

近一季配息1.07 收益平準金5.06 資本平準金6.87 一季要配1.07還可以配11.1季

群益台灣精選高息（00919）

近一季配息0.72 收益平準金1.42 資本平準金6.85 一季要配0.72還可以配11.4季

復華台灣科技優息（00929）

近一月配息0.11 收益平準金0.55 資本平準金2.49 每月要配0.11還可以配27.6個月

以上面來看都還有相當足夠的平準金作為配息基礎，以目前的高配狀態來看都還可以撐兩年以上，所以各位可以想一下真的只剩下4%到5%的機會有多高？

要知道2022年的00878都還有6%以上，再看今年經過許多次單日暴跌的情況，也只有00929有比較明顯的衰退，但也至少還有7%多。

配息狀態依照目前市場環境彈性去做調整，大盤好時積極一點，大盤不好時保守一點，這本來就是很正常的一件事，不要因為短期殖利率下降就說未來真的會變很差，要看平準金多寡來判斷會比較準一點。

至於你說平準金會不會配到0元？還是有可能，我目前想到的狀況是都沒有人再購買高股息收益平準金歸零，股價一路狂跌資本平準金也歸零，但各位一樣可以想一下這樣的機率有多高？

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