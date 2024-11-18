美公司債ETF 買點到

根據統計，美國20年期以上A級公司債指數到期殖利率平均值有5%以上，仍具吸引力。降息循環確定展開，當前債券殖利率仍位於長期相點高點，而長天期債券因存續期間較長，殖利率較高，且美國經濟強勁，投資級債券發行人信用風險有望維持在相對低位。

投資人可採定期定額分批進行長天期公司債ETF投資布局，可獲得較高的利息收入與聯準會緩步降息的資本利得空間。

美國公司債券指數到期殖利率 圖／經濟日報提供

台新美A公司債20+ETF（00942B）研究團隊表示，美國大選結果顯示共和黨全面執政，鑑於川普承諾的加徵關稅及減稅政策將帶來通膨上行壓力，帶動10年期美債殖利率一度大漲至近4.5%。隨川普交易獲利了結後，聯準會在FOMC會後宣布，獲得全體FOMC投票委員一致支持繼續降息25個基點，將聯邦基金利率目標區間從4.75%至5.0%降到4.5%至4.75%，並未暗示將停止降息，債券殖利率彈勢暫歇，有利債市回穩表現。

台新投信指出，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券又優於BBB級債券，因為BBB級債券違約風險相對A級債券高，若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌，而A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約達二成，現在正是債券相對便宜的時機。

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹說，美債殖利率近期走高，聯準會降息仍為現在進行式，顯示債券利率再上揚空間有限，債券價格落底訊號逐漸浮現，空手投資人或許可考慮趁此機會進場布局。

張瓈尹表示，長天期債券基本上因僅有利率風險，降息循環可望受惠最大，尤其景氣是否陷衰退，不確定風險提高之際，非常適合納入投組。高評級公司債因有信用風險溢酬，利率較公債高，其收益也較公債佳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。