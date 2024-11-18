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投等債ETF商品開募 一波波
看準投資等級債券商機，近來不少投信推出投等債ETF，包括元大投信今（18）日起募集的傘型基金旗下有三檔債券ETF，便包括元大優息投等債ETF（00968B），統一投信預計25日起募集統一ESG投等債15+ETF，新光投信將募集新光BBB投等債20+ ETF預計12月2日至5日募集繳款。
儘管聯準會（Fed )主席鮑爾14日表示，近期美國經濟表現「相當好」，給了央行謹慎降息空間。但依最新Fed watch顯示，12月再降息機率仍超過六成。統一、中國信託等投信業者認為，目前仍為布局投資等級債券ETF時機。
末日博士羅比尼上周來台演講指出，依目前情勢，美經濟軟著陸機率高。統一投信表示，依過去四次降息循環期間經驗，軟著陸情境，優質投等債因兼顧票息、抵禦信用風險、具潛在資本利得，表現相對亮眼，BBB投資級公司債更突出。
中信優息投資級債經理人呂紹儀表示，檢視最近一次FOMC會議後聯準會主席鮑爾談話，可發現刪除「勞動市場持續降溫」字眼，改為「勞動市場維持穩健」；刪除「對通膨邁向2%前進有更強大的信心」，改為「有信心透過適當調整政策立場，可以維持經濟和勞動市場的強勁，同時讓通膨持續下降至2%」。顯示聯準會對勞動市場看法更正向，但對通膨走勢更謹慎保守。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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