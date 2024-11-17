好羨慕…五百多張00878成本均價18元！ 小師傅：大家最不看好時跟別人反著做
大家都會羨慕人家的成本很低，那是因為人家敢在別人最不看好時，跟別人反著做呀。大部分人不就是「看漲說漲，看跌說跌」嗎？
看到持續下跌的時候，根本就好像看到鬼一樣，嚇得都要跑了，哪裡還敢持續買進來降低成本？
很多人連最近這種小震盪和減少配息都能影響到存股的信心，想要去認賠賣出股票，如果真的碰到空頭或黑天鵝來了，不是大家就直接原地嚇死，然後全部賠光嗎？
股票真的不會每天都在過年的，現在把它賣掉，明年如果又漲回去，不久還要花更多的錢買回來嗎？會不會說不定等著等著，未來股價就回來了，配息也回來了。
存ETF會賠錢的人，主要是因為自己的投資習慣不好，把投資當成賭博，沒有把資金分配好。一次把所有資金 all in，想馬上獲得最大的報酬，但如果剛好碰到市場不好的時候，你又沒錢加碼，那你的內心真的能承受長期帳面上的虧損嗎？
以我自己為例，我在存股過程中，主要是一次專攻一檔，按紀律分批好幾次買進，在累積的過程中，我不會去理會市場任何雜音...
在達到一定的張數前，就是一路買下去才會換下一檔，每一檔存的目標張數都是只進不出的，在累積的過程中，沒人知道還會不會下跌，能讓我最安心的操作法就是分批進場，這就是我存股可以老神在在的方法。
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