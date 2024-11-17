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兩年半股票總值增加近400萬元！ 存股哥「負債的力量」：2025目標900萬

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為11月13日

轉眼間2024年也只剩下最後一個半月，雖然今年大盤劇烈震盪，不過對自己今年總體的成績也算滿意，年初時股票總值為600萬，截至今天收盤為784萬，不到一年的時間增加約184萬。

再往前回顧開設槓桿哥帳號時，2022年四月當時創帳號總值為420萬，最低一度跌到390萬，兩年半左右總值增加300多近400萬，最大的關鍵還是在於「負債的力量」

雖然我這兩年多依然舉債持續買進股票，但同時我的淨資產也不斷往上提升，如果沒有開槓桿存股，那以我不到四萬元的月薪是不可能讓總值在短短兩年內提升那麼多

當然這過程我也不是一直遇到多頭，2022年很差、2023年滿好的，今年我覺得算普通偏好吧，雖然大盤還是漲了20%但中間起伏相當劇烈，7-9月那陣子總值也縮水一度達90萬。

我覺得這些都是長期投資的必經過程，有時好有時不好中間過程起起伏伏，這本來就是很正常的一件事，但你還是能穩定前進最終達成你想要的目標。

至於明年的我的目標當然是總值突破900萬並且收息達70萬，其實我一直以來都沒有仔細精算每年的股息，都只是算個大概而已，但明年打算多開個系列文追蹤年度收息總額。

當然除了股息持續增加之外，還是希望在2-3年內突破千萬總值，無論未來會遭遇什麼逆境，只要相信自己就一定沒有問題。

後記：我在30歲時才拿到人生第一個一百萬，但在6年內增加了6-7百萬，最重要的就是「相信自己」。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 大盤 月薪 資產 質押

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