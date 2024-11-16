台股ETF成分股換血 規模2.3兆

台股ETF年底換股潮即將開跑，時間從下周一（18日）起至12月底，陸續進行成分股調整，包含重量級的元大台灣價值高息、國泰永續高股息、元大台灣50、群益台灣精選高息等多檔人氣台股ETF，合計31檔，占台股原型ETF 57檔的54%、合計規模為2.37兆元。

據了解，11月有八檔台股ETF進行成分股定期審核。其中，元大台灣價值高息、中信綠能及電動車、台新臺灣IC設計、野村趨勢動能高息、中信小資高價30、兆豐台灣晶圓製造的指數調整將在18日公告。國泰永續高股息及國泰台灣領袖50的調整生效日則在月底。

下周打頭陣的元大台灣價值高息，追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，成分股共50檔，此次有檔數上限，最多更換15檔。法人推估，11月預估換股比重約20%，換股金額約322億元，並推估可列的潛在名單有：陽明、億光（2393）、創見、華航、可成、復盛應用、義隆、裕民、東和鋼鐵、神基、台燿、瑞昱、聯強、中磊、藍天。

推估可能刪除名單有長虹、欣陸，因市值跌出300大之列；冠德、世界、漢翔、欣銓、華立、第一金、帝寶、環球晶、三陽工業、新日興、鈊象、華固、大成鋼則因預估殖利率偏低。

12月有23檔台股ETF將換股，重量級指標ETF包含元大台灣50、元大高股息等。據了解，臺灣50指數可能納入的有萬海、陽明；亞德客-KY可能被刪除。

臺灣高股息指數調整有五檔上限，推估長榮、台灣大、遠傳、國泰金、統一超可能成為新成分股；至於台勝科、遠雄可能被刪除。

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