未雨綢繆 高股息ETF第六大00713小改版上路

高股息ETF續夯，據CMoney統計，高股息ETF檔數有23檔，總規模來到1.79兆元，占台股原型ETF的68.2%，盤面上有八檔千億元等級的台股ETF，高股息類就占六檔，法人認為，隨著指數追蹤的ETF規模變大，指數成分股的流動性與胃納量是否充足至關重要。15日高股息ETF規模排行第六大的元大台灣高息低波（00713）追蹤指數就進一步優化，因應市況加入新規則，能預防未來成分股可能發生風險，使指數具有充足的流動性與代表性。

根據臺灣指數公司15日公告，00713追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數進行編製規則修改，修改主要為符合指數應用需求，調整成分股流動性檢驗標準由最近20日平均成交金額逾800萬元提升到2,000萬。此外，新增成分股達市值前100大之最低檔數要求至少達20檔規則。

元大投信表示，經檢視，特選高股息低波動指數現行最新成分股的流動性皆達20日平均成交金額2,000萬；此外，指數過去三年每期成分股達市值前100大檔數皆達到20檔，因此，此次規則調整，對現行指數報酬、配息、與周轉率等皆無影響。

此外，由於00713選股邏輯有別於市面上多數高股息ETF，指數編製除了篩選高股息，也會針對個股本益比、公司本業獲利穩健度與獲利能力進行評估，因此，本次指數編製規則修正並不會增加與元大高股息（0056）等以大型股為主的高股息ETF持有成分股重疊度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。