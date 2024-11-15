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台股高息ETF 存股族追捧

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
高股息ETF在整體台股ETF規模中占超過六成，顯見在台灣投資人心目中，已經具有難以撼動的地位。 （聯合報系資料照片）
高股息ETF在整體台股ETF規模中占超過六成，顯見在台灣投資人心目中，已經具有難以撼動的地位。 （聯合報系資料照片）

台股自7月上旬創下24,390點的收盤歷史高點後，下半年以來波動相較上半年明顯，不過，在長期存股的心態下，投資人仍持續搶進台股高息ETF建立部位。

台股ETF已是眾多投資人採用的台股投資工具，台股高息ETF更是投資人在建立穩健收益來源的首要考量工具。

以受益人數來看，下半年來受益人數增加數量前十名的台股ETF當中，光是高股息ETF便占據了八席，其中下半年來人數增加超過15萬人的台股高息ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息、復華台灣科技優息和元大高股息。

下半年來受益人數增加前十名台股ETF
下半年來受益人數增加前十名台股ETF

財富管理專家表示，ETF因為具有投資便利、成本便宜以及投資組合透明等優勢，市場投資的熱度持續增溫，其中又以高股息ETF最受到青睞，在整體台股ETF規模中占超過六成，顯見高股息ETF在台灣投資人心目中，已經具有難以撼動的地位。

從存股的角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意這味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股的表現仍然具有韌性，而同時在多頭期間 也能夠順勢攀揚，進可攻、退可守，可以做為長期理財工具之一。

群益投信指出，儘管市場仍持續面對國際不確定因素的干擾，包括川普將重返執政，其貿易立場料再次牽動全球供應鏈趨勢與相關類股表現，加上中東局勢動盪未歇，皆可能為台股市場增添波動。

然而台股受惠景氣面回復，企業獲利前景仍可期待，並且搭配貨幣環境未若先前緊繃下，還享資金面充沛的利多，中長期多頭格局可望延續，故投資人面對短期震盪也無須過於擔憂，存股族反倒可伺機布局，增加存股張數同時也降低持有成本，眼光放長可望在享有股息收益外，也能兼享價差優勢。

券商法人分析，台股走勢偏多，今年來漲幅位居亞股之冠，著眼亮眼績效表現以及與全球股市相比，台股具有殖利率題材優勢，以致於行情出現回檔時，就會帶動投資人一波逢低加碼潮，進一步推升台股ETF的受益人數持續增長，其中又以高股息主題最受到投資人青睞。

除了季配息ETF之外，隨復華台灣科技優息、中信成長高股息等產品陸續問世，月配息ETF也占有一席之地。

除此之外，AI題材持續引領著第4季行情多頭，除了美股受惠外，這也帶動台股大盤自9月以來震盪走高。

展望後市，復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，台灣位處AI生產重鎮，將持續挹注台廠半導體、伺服器等相關供應鏈營收獲利動能，若看好電子產業後市表現，建議可透過一籃子科技電子股布局的ETF，掌握相關資本利得及股息收益投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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