快訊

坐捷運看12強賽必看！大巨蛋「體重計」藏交通補助 2步驟20元輕鬆入袋

天兔颱風最新風雨預測出爐 明2地達停班停課標準

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿 國安局回應了

債券價格可望築底反彈 長天期美債、投等債ETF布局時點到

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2019年降息循環各天期債券表現。（資料來源：Blomberg，中國信託投信整理）
2019年降息循環各天期債券表現。（資料來源：Blomberg，中國信託投信整理）

美國總統大選結果出爐，川普重返白宮；美國聯準會隨後降息1碼，債市可望回歸基本面。中信優息投資級債（00948B）與中信美債20年（00795B）公告第二階段分配評價結果，00948B每受益權單位實際配發金額為0.052元，00795B則為0.4元，收益分配發放日為12月12日。

00948B於美國聯準會醞釀降息前掛牌上市。根據集保數據，自今年6月12日掛牌後至今，規模已突破300億元，受益人數也從25,839人攀升至55,629人，呈現翻倍成長，可說是最受投資人青睞的債券ETF之一。

00948B經理人呂紹儀表示，檢視上周FOMC會議後聯準會主席鮑爾談話，可發現刪除「勞動市場持續降溫」字眼，改為「勞動市場維持穩健」；刪除「對通膨邁向2%前進有更強大的信心」，改為「有信心透過適當調整政策立場，可以維持經濟和勞動市場的強勁，同時讓通膨持續下降至2%」。顯示出聯準會對勞動市場的看法更為正向，但對通膨走勢改為更謹慎保守。

然而呂紹儀也指出，研調機構目前對12月降息的預期仍高達60%以上，若經濟活動持續強勁，聯準會或許將放緩降息步調，但降息格局不變，對債券來說，於降息循環期間下檔風險有限。目前聯準會政策工具仍多，且有較充裕的降息籌碼，在終極利率目標未變的情況下，債市長線仍看好，投資人可逢低加碼債券ETF。

近期頗受債券投資人青睞的長天期美債ETF：中信美債20年（00795B）於11月配息。00795B 經理人張瓈尹說，美債殖利率近期走高，其中一個因素是市場擔憂共和黨全面執政，一系列政策可能會對未來經濟引發衝擊，例如貿易政策關稅、移民政策導致勞動力更加緊俏，擴張性財政政策將激發需求，種種皆可能促使通膨更加頑固，難以達成聯準會的通膨目標，因此近期債市回檔也帶有「川普交易」的氣氛。不過隨著美國總統選舉結果底定，市場也會將審視焦點重新轉向經濟基本面，尤其許多財政擴張政策是兩面刃，選後共和黨將更務實看待政策良窳，放緩節奏，因此美債殖利率可望「校正回歸」。且聯準會降息仍為現在進行式中，顯示債券利率再上揚空間有限，債券價格落底訊號逐漸浮現，空手的投資人或許可以考慮趁此機會進場布局。

張瓈尹表示，長天期債券基本上因僅有利率風險，在降息循環中可望受惠最大，尤其當景氣是否陷入衰退，不確定風險提高之際，非常適合納入投資組合。而高評級公司債，因為有信用風險溢酬，因此利率較公債高，其收益也較公債佳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 美國聯準會 降息

延伸閱讀

00933B配0.082元…今年報酬10％！ 存金融股無法每月領息但這檔可以

川普完全執政，降息循環仍不停 專家：日圓、歐元接棒走強

美三大股指全跌…Fed主席鮑爾講話打壓12月降息預期

歷史經驗 美債殖利率看升

相關新聞

00878即將除息…今天最後買進日！成交量連三冠軍、盤中股價不到23元

國泰永續高股息（00878）將在下周一（18號）除息...

美六大銀行第3季財報亮眼 00933B今年配息率逾5%

15日ETF市場的重頭戲，除了第一大高股息ETF-國泰永續高股息成為買盤焦點，還有多檔債券ETF也即將於下周一除息，投等...

00933B配0.082元…今年報酬10％！ 存金融股無法每月領息但這檔可以

00933B持有的金融巨頭零違約紀錄，這檔ETF又是每月配息，近六個月的配息不若其他多數高股息或債券ETF遞減，反倒是節節上升，11月配息0.082元，今年報酬有10%，只存金融股沒辦法每月領息，但00933B可以每月幫你自動加薪。

00878前年賣出獲利14萬「自以為高手」？ 過來人：若放到現在賺超過40萬

自以為自己是高手，全數把00878出售後，獲利約14萬元沾沾自喜...

他想低接006208⋯買進時機曝！網分兩派勸改做法

今年隨台股站上2萬點大關、高股息ETF熱銷，財政部統計處表示，今年前9月ETF成交金額已達新台幣7.4兆元，較去年同期大增1.3倍，且已超越歷年全年交易規模，占整體上市上櫃成交值則達7.6%。網友考慮買進006208，從股價114元開始投資，不過其他人卻認為，006208沒有適合的買進時機，只需要定期定額逐步買進。但也有人認為現在還不是撿便宜的時機。

看好台股前景…明年台積電（2330）會是閃耀一個星！ 息大大：布局00935高機率數錢

目前我依然把這類訊息當雜訊看，息大大依然看好台股前景，明年台積電、聯發科會是市場最閃耀的一顆星，有錢買個股，沒錢買00935。現在布局，明年高機率數錢！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。