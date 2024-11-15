債券價格可望築底反彈 長天期美債、投等債ETF布局時點到

美國總統大選結果出爐，川普重返白宮；美國聯準會隨後降息1碼，債市可望回歸基本面。中信優息投資級債（00948B）與中信美債20年（00795B）公告第二階段分配評價結果，00948B每受益權單位實際配發金額為0.052元，00795B則為0.4元，收益分配發放日為12月12日。

00948B於美國聯準會醞釀降息前掛牌上市。根據集保數據，自今年6月12日掛牌後至今，規模已突破300億元，受益人數也從25,839人攀升至55,629人，呈現翻倍成長，可說是最受投資人青睞的債券ETF之一。

00948B經理人呂紹儀表示，檢視上周FOMC會議後聯準會主席鮑爾談話，可發現刪除「勞動市場持續降溫」字眼，改為「勞動市場維持穩健」；刪除「對通膨邁向2%前進有更強大的信心」，改為「有信心透過適當調整政策立場，可以維持經濟和勞動市場的強勁，同時讓通膨持續下降至2%」。顯示出聯準會對勞動市場的看法更為正向，但對通膨走勢改為更謹慎保守。

然而呂紹儀也指出，研調機構目前對12月降息的預期仍高達60%以上，若經濟活動持續強勁，聯準會或許將放緩降息步調，但降息格局不變，對債券來說，於降息循環期間下檔風險有限。目前聯準會政策工具仍多，且有較充裕的降息籌碼，在終極利率目標未變的情況下，債市長線仍看好，投資人可逢低加碼債券ETF。

近期頗受債券投資人青睞的長天期美債ETF：中信美債20年（00795B）於11月配息。00795B 經理人張瓈尹說，美債殖利率近期走高，其中一個因素是市場擔憂共和黨全面執政，一系列政策可能會對未來經濟引發衝擊，例如貿易政策關稅、移民政策導致勞動力更加緊俏，擴張性財政政策將激發需求，種種皆可能促使通膨更加頑固，難以達成聯準會的通膨目標，因此近期債市回檔也帶有「川普交易」的氣氛。不過隨著美國總統選舉結果底定，市場也會將審視焦點重新轉向經濟基本面，尤其許多財政擴張政策是兩面刃，選後共和黨將更務實看待政策良窳，放緩節奏，因此美債殖利率可望「校正回歸」。且聯準會降息仍為現在進行式中，顯示債券利率再上揚空間有限，債券價格落底訊號逐漸浮現，空手的投資人或許可以考慮趁此機會進場布局。

張瓈尹表示，長天期債券基本上因僅有利率風險，在降息循環中可望受惠最大，尤其當景氣是否陷入衰退，不確定風險提高之際，非常適合納入投資組合。而高評級公司債，因為有信用風險溢酬，因此利率較公債高，其收益也較公債佳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。