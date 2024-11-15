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川普當選後 債券 ETF 規模增加前十強、ESG 投等債受青睞

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國大選塵埃落定，川普將再次執政，市場也在持續評估其政策立場與後續可能推行的政策方向，與當前的經濟情勢、貨幣環境來做資產配置上的調整，而隨著股市選後慶祝行情消退，呈現高檔震盪態勢下，部分資金選擇朝向具穩健收益特性的債券ETF來應對市況。

法人表示，觀察11月6日美國大選結果出爐以來，截至14日止，不到兩周的時間，投信發行之原型債券ETF規模續增近650億元，整體規模來到3.02兆元。

進一步分析，該期間規模增加前十名的債券ETF，以ESG投等債ETF、A級以上公司債ETF和金融債ETF相對受到青睞，規模增加金額都在25億元以上，上榜的產品包括00933B、00937B、00773B、00754B、00751B等，當中又以00937B和00933B增加逾50億元買氣最旺。

00937B經理人曾盈甄表示，美歐主要央行已進入降息循環，因通膨仍朝或已達目標，市場預期貨幣政策寬鬆方向仍未改變，然川普將重返白宮與中東緊張局勢雖可能影響油價與通膨，但因主要央行寬鬆政策方向不變，同時企業基本面持穩，而投資等級債基於其資產品質較佳，加上現階段殖利率仍具吸引力，可望吸引訴求穩健配置的資金配置，故表現仍值留意。

其中，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度亦相對高，故布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 美國大選

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