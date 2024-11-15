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00933B配0.082元…今年報酬10％！ 存金融股無法每月領息但這檔可以

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

今日ETF市場的重頭戲，除了第一大高股息ETF 00878成為買盤焦點，還有多檔債券ETF也即將於下周一除息，投等債部分包括00933B、00740B、00948B、00761B等約20檔，專家表示，想要賺債券價差的投資人，預計這波降息不會太快，要有長期抗戰的心理準備。

但也因為殖利率維持在高檔，建議優先挑選債息高、信評好、不用擔心違約率的金融債，像是00933B持有的金融巨頭零違約紀錄，這檔ETF又是每月配息，近六個月的配息不若其他多數高股息或債券ETF遞減，反倒是節節上升，11月配息0.082元，今年報酬有10%，只存金融股沒辦法每月領息，但00933B可以每月幫你自動加薪。

專家指出，00933B從11月初公布本月配息金額以來，基金最新規模是74,624,679,310元，相較11/1的69,204,054,357元，增加超過54億元，受益人數從127,607增加到128,014，研判人數雖增加不若過往快速，但規模卻大幅增加8%，應是受到法人大戶資金力挺。

00933B熱門主因從歐美金融業陸續公布的財報中可見端倪，美國6大銀行2024年第3季EPS均優於預期，顯見金融債在企業財務品質優、殖利率比公債更高等多重優勢下，具備十足的投資潛力，00933B又是目前全台市場相對便宜的金融債ETF，適合法人機構投資布局，也是需要月月現金流的退休族首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00740B富邦全球投等債 00761B國泰A級公司債 00878國泰永續高股息 00933B國泰10Y+金融債ETF 00948B中信優息投資級債 債券ETF 月配息

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