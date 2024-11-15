00878即將除息…今天最後買進日！成交量連三冠軍、盤中股價不到23元

自己的加薪自己賺！國民ETF國泰永續高股息（00878）將在下周一（18號）除息，每股配發0.55元，年化配息率高達9.6%，擁有一張就能領到550元息收，持有10張下個月加薪5500元，總計這回要發出86億元大紅包，想參與除息的股民要把握今天最後買進時間，尤其週五盤中價格不到23元真的甜！

「國民ETF」00878搭上除息話題，連三日成交量奪下冠軍，昨更創下29萬張好成績，觀察所有高股息週四成交量，第二名則由復華台灣科技優息（00929）的14萬張拿下，第三、第四名分別是是元大高股息（0056）的7萬張，以及群益台灣精選高息（00919）的6萬張。

ETF達人指出，00878不僅成交量表現出色，更奪下受益人數、定期定額人數、基金規模三大冠軍，最新規模超過3546億，受益人突破146萬，具有較佳的流動性，根據集保所統計，00878更是兒童、學生族、上班族、家庭主婦最愛的存股標的，且基金重視風險分散，電腦周邊設備、金融保險及半導體族群權重各佔約2成，不用怕時逢台股盤整或產業輪動，可能會帶來劇烈波動，適合長期穩定持有。

市場專家進一步分析，尤其現今AI趨勢不可擋，根據國發會估計，AI產業的人才缺口高達2.5萬，接著比對人力銀行的資料庫，和去年同期相比，AI相關職缺增長7%，熱門職缺包含人工智慧工程師、大數據分析師、語言處理工程師等等，再再都顯示AI運用不僅會越來越廣，也會越來越深，而00878選股邏輯緊跟趨勢，AI類股佔比高，民眾手中持有00878可以跟著趨勢一起起飛，不妨趁現在價格親民，又有除息話題，趕緊加碼，才不會錯過未來的上漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。