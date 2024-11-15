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看好台股前景…明年台積電（2330）會是閃耀一個星！ 息大大：布局00935高機率數錢

聯合新聞網／ 息大大
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社

＊原文發文時間為11月14日

今天大盤有80%股票下跌，上櫃也有79%股票下跌。

大盤有台積電撐盤，只有跌0.63%，上櫃沒有台積電，所以跌了1.48%。

這種行情只有買反向ETF會賺錢，剩下比的就是誰跌得少。

投資比氣長，過去高點買不下手的，跌下來就是比誰膽識高。

股票要賺錢，永遠就是買低賣高，買在低點是前提，但是低點來了你有沒有勇氣加碼？

很多人擔心川普就任後對台灣開刀，我覺得都是多慮了，川普選前的政治語言，選後還是要以美國利益為主，搞不好到時候他又要改口了。

所以目前我依然把這類訊息當雜訊看，息大大依然看好台股前景，明年台積電、聯發科會是市場最閃耀的一顆星，有錢買個股，沒錢買00935。現在布局，明年高機率數錢！

◎本文內容已獲 息大大 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00935野村臺灣新科技50 ETF 台積電 大盤 川普

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