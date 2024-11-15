看好台股前景…明年台積電（2330）會是閃耀一個星！ 息大大：布局00935高機率數錢
＊原文發文時間為11月14日
今天大盤有80%股票下跌，上櫃也有79%股票下跌。
大盤有台積電撐盤，只有跌0.63%，上櫃沒有台積電，所以跌了1.48%。
這種行情只有買反向ETF會賺錢，剩下比的就是誰跌得少。
投資比氣長，過去高點買不下手的，跌下來就是比誰膽識高。
股票要賺錢，永遠就是買低賣高，買在低點是前提，但是低點來了你有沒有勇氣加碼？
很多人擔心川普就任後對台灣開刀，我覺得都是多慮了，川普選前的政治語言，選後還是要以美國利益為主，搞不好到時候他又要改口了。
所以目前我依然把這類訊息當雜訊看，息大大依然看好台股前景，明年台積電、聯發科會是市場最閃耀的一顆星，有錢買個股，沒錢買00935。現在布局，明年高機率數錢！
◎本文內容已獲 息大大 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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