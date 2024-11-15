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00878本周交易量肯定破90萬張…依此看出未來股價？ 專家給答案：天知道

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台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

要參加00878除息嗎？

高配息ETF人氣之王：00878在除息前夕（14日）創下29萬3000多張的成交天量，再加上近期股價緩步下跌的走勢，不禁讓投資人擔心：到底要不要參加除息呢？

如果你是長期投資人，上述的問題應該不會是你的疑問，如果你是偏好「長、短兼施」的投資者，那不妨來看看價量關係、外資動向而定。

首先，股市術語有一句話叫做「量比價先行」，但如果只看一天的成交量，未免太過徧頗、極端，以週成交量來看，才會比較客觀。

成交量能看出什麼端倪嗎？

去年3月13日當週，00878創下了74萬張的成交量，隨後股價開始一路上升；

不過，同年7月31日當週00878創下93萬張的成交量之後，股價卻是從22.89元開始下滑到19.5元才止跌。

今年8月5日當週00878創下87萬張成交量，當時是全球科技業遭逢股災之故，但隨後00878的股價就從21.12元上升到23.4元，漲幅有10％這麼多。

本週的00878成交量肯定突破90萬張，股價又會如何走呢？答案是：「天知道！」

因為從以往00878的量價關係可以看出，成交量出大量之後，有時漲、有時跌，完全得看當時的產業景氣、市場氛圍、股市人氣而定，根本很難未卜先知，所以如果現在你心裏沒有什麼決定，那還是乖乖繼續上你的班、默默地進行你的定期定額投資計畫吧！

外資砍又代表什麼？

至於昨天（14日）00878被外資無情砍殺了5萬8千張，又該怎麼看呢？

其實外資剛來台灣給人的感覺都是採取「長期投資」的策略，現在則別再說外資是放長線，因為外資一直都是見風轉䡐、見「利」思遷，所以大買、大賣00878並不足以為奇（最近大賣台股就是因為愛課關税的川普勝選，對台灣的科技類股不利），也不需要把外資當做是 無賴，主要是看你自己買00878的目的是什麼？不一定要跟著外資的買賣動作，除非你也是想和外資一樣，買股票、基金只是為了短線進出，而不是為了賺穩定的配息收益。

填息左手換右手？買高股息ETF初衷跟目的要想清楚

講到「收益」，或許會有人立刻反駁：別騙了啦！如果基金配息沒有填息，哪能叫做「收益」？只不過是左手的錢，換到自己的右手而已。

這個疑問並沒有錯，但是你可曾想過什麼叫做「填息」？10天填息，就叫做填息，那麼30天、60天才填息，就不是填息了嗎？聰明的就知道我在說什麼，有關填不填息的道理，日後再專文論述，要持續追蹤+ 囉！

總之，請在投資00878等高配息ETF之前、之後，都要好好想一想你的投資心態、目的、方式、策略是什麼？不要輕易因為行情的變化而改變了初衷，因為股市行情總是多變的，而投資人生的道路上從來都不會是一路順遂的。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 填息 外資 季配息 川普 成交量

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