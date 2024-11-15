00878前年賣出獲利14萬「自以為高手」？ 過來人：若放到現在賺超過40萬

存股存心存越久報酬更可觀 好酒沉甕底的道理 持續買賣時間成本越昂貴

看到存股社團高股息的部分...嗯持續被罵爆了，我則是繼續買繼續領息就好！

因為自己根本知道這就是一個過程，有人覺得股票下跌很痛苦，但我會珍惜把握下跌持續買進的時候。

不知道有人還記得2022年台股那個時候嗎？

我從00878一路下跌時候，一直買到15.4元左右，之後自以為自己是高手，全數把00878出售後，獲利約14萬元沾沾自喜...

反觀如果不賣現在還有持有的話，光價差獲利就超過20萬，再加上股息也是超過20萬...簡單估計合計40萬獲利超過！

我用自己的經驗分享給大家，這樣還想要做價差嗎？何時可以等到00878所謂的低價15元呢？

持續買進繼續領息！懂的人可以一起持續做，但一切一定要自己心甘情願，否則很難持續長久。

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