00929、00940高股息其實追根究底還是「資本利得」！ 專家：不停損？想守住獲利就要配置

最近高股息ETF開始縮水，大家喜歡用「年化」配息率估算未來收益，也踢到鐵板，這是不是似曾相似？

2020年新冠疫情前，每個人也是都用金融股在估算殖利率，達人專家都很喜歡用每個月買幾張，幾年存到幾百張金融股來設定，每年可以領多少配息。

再往前一點，2010年，當時流行的是買個股，一樣是一筆錢砸下去，或者每個月買一張，一年後就可以月領多少錢，幫自己加薪。

這種無腦投資獲利的把戲，大概五年、十年就會換一種投資商品，工具也是一直變，唯一沒變的是，大家還是喜歡無腦買，無腦獲利，再無腦算出未來可以賺到多少錢，請問投資有可能這麼容易嗎？

以最近大家罵最兇的00929為例，2024年七月發放的月配息高達0.2元，年化股息等於是2.4元，以最新收盤價18.43元換算，年化殖利率是13.02%，結果沒多久，隔一個月開始持股下跌，於是股息就開始縮水，最新公布已經縮水到0.11元，一樣年化股息就變成1.32元，相同收盤價來算，年化殖利率變成7.16%，而股價也從六月高點的21.52元一路回檔到目前的18.43元，下跌幅度達到14.36%，所以這段期間領的股息就變成「左手換右手」。

一樣的時間點，來看看2024年四月上市的00940，六月股價最高是10.38元，而最新股價則下跌到9.55元，不僅如此，六月到九月的月配息都是0.05元，年化股息0.6元，以面額10元來計算也有6%，這是蠻合理的，結果令人震驚的是，十月宣布月配息縮水至0.04元，換算年化殖利率下滑到4.8%，以目前5.03%。

當高股息ETF的股價下殺，卻沒有因此帶來更高的殖利率，這就妙了，你該想到的事是，高股息ETF之所以能配發這麼高的配息，追根究底還是在資本利得，也就是持股上漲後的獲利了結，分一些獲利給大家，其他的就繼續投入，通常高股息ETF並不會把獲利留著當成配息，否則現金過多也會被投資人詬病，這個資訊從投信官網就可以看到答案，也不是我亂扯。

以00929最新公布的資訊來看，股票資產佔比是98.67%，另外有期貨避險部位1.33%，合計起來就100%了，這也表示，有現金也剩沒多少的佔比，所以每個月的月配息，當然不可能從投信身上拿出來配發，有極大機率是賣股變現，那麼持股持續下殺又套牢，持股帳上又無獲利，你以為只有散戶套牢會凹單而已嗎？別想太多，投信一樣會凹單，而且規模更龐大，加上操盤資金本來就是投資人給的，又有保證能拿到手的管理費及手續費，凹起來當然更厲害。再說一件事，大家都說ETF是被動投資，跟著指數比例去買股，但實際上這些指數也是由發行投信向台灣指數公司申請，換句話來說，買賣股票的公式及參數都是投信自己設定的，你覺得真的這樣還是「被動投資」？實際上還是人為。

言歸正傳，高股息ETF其實就是選擇一種主動投資策略，只是操盤公開透明，也告訴投資人會怎麼買，因此買進這類型的ETF還是一種主動投資。

配置很重要

至於如何配置避險？很簡單，既然高股息ETF買的都是特定族群，那就買進不重疊的產業持股搭配，在ETF績效失靈的時候，至少還有不同持股部位有機會輪漲，這個一樣用舉例的方式來說明。

以00929為例，持股完全都是電子股，但扣除台積電，那麼產業搭配就要持有非電金相關的族群，以權值股來看，當然首先要持有台積電，這樣才能避免拉積盤的情況出現，再來是避險部位，以前二十大權值股來來看，中華電、統一、台塑化、長榮屬於非電金相關，也是各產業龍頭，大盤下跌還會成為資金避險股，以產業成長性來看，統一、長榮近況都不錯，就很適合配置。

再來是00940，一樣缺台積電，當然要配置，而ETF目前最大持股是長榮，因此統一就是相對適合搭配的個股。

最後補充一下，很多人會看資本利得，認為資本利得高的ETF就有機會維持高股息，不過也不要做夢了，因為ETF淨值組成中也包含資本利得，無論以實現或未實現都一樣，只要資本利得持續被消耗，操盤績效持續爛，那麼淨值當然就會受損，這就跟拿本金配息是幾乎一樣的意思，而且資本利得持續配發給投資人，也就等於操盤資金會變少，淨值持續減少，股價當然就會跟著下跌，所以這就不能想得太簡單，投資績效才是ETF能維持高股息的最大重點，因此配置不同產業的龍頭，就能形成互補的效果，也能平衡ETF下跌導致配息縮水的窘境，甚至等到高股息持股又止跌回升重新「凹回來」。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：高股息ETF別停損？用這招守住獲利！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。