00878三天成交量近70萬張！ 艾蜜莉：配息雖沒縮水但投資還是要理性

＊原文發文時間為11月14日

00878在11/12、11/13還有今天11/14，這3天總結下來的成交量接近70萬張，是平時的好幾倍，難怪有大大說雙11買氣冷清，可能大家都把錢留著要參與00878配息了啦！

以現在00878的選股來看，金融保險、電腦及週邊設備、半導體各約20%，產業和個股都有足夠分散，是我喜歡的特色之一。

而在ETF除息以前想要補一點數量是合理的，但對我的策略來說，現在不是我買進的時機，等未來景氣燈號冷一點再說，當然，這是我的策略，真的不用受到我影響。

只是想要提醒一些對於ETF還沒有規劃的大大們，買ETF還是要量力而為，盡量不要只是為了想領一次的股息而買。

雖然00878這次配0.55元沒有縮水，但如果還沒有決定好自己買高股息ETF的目標以及規劃，還是要保持一下理性，不然未來可能在股價下跌、波動變大時，壓力也會很大！

不用急著追求一次配息，而投入了大量資金，先理解自己買ETF的意義，還有ETF能給自己在理財或生活上什麼幫助，有理解以及好的規劃再實際去執行，長期投資才有意義。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。