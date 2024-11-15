快訊

要確欸！川普欽點「反疫苗大將」小羅勃甘迺迪當衛生部長

天兔將侵台！氣象署最新風雨預測曝 2地區今晚颱風假達標

天兔減弱持續進逼！「2時間點」降雨最明顯 各地影響曝

00878三天成交量近70萬張！ 艾蜜莉：配息雖沒縮水但投資還是要理性

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為11月14日

00878在11/12、11/13還有今天11/14，這3天總結下來的成交量接近70萬張，是平時的好幾倍，難怪有大大說雙11買氣冷清，可能大家都把錢留著要參與00878配息了啦！

以現在00878的選股來看，金融保險、電腦及週邊設備、半導體各約20%，產業和個股都有足夠分散，是我喜歡的特色之一

而在ETF除息以前想要補一點數量是合理的，但對我的策略來說，現在不是我買進的時機，等未來景氣燈號冷一點再說，當然，這是我的策略，真的不用受到我影響。

只是想要提醒一些對於ETF還沒有規劃的大大們，買ETF還是要量力而為，盡量不要只是為了想領一次的股息而買。

雖然00878這次配0.55元沒有縮水，但如果還沒有決定好自己買高股息ETF的目標以及規劃，還是要保持一下理性，不然未來可能在股價下跌、波動變大時，壓力也會很大！

不用急著追求一次配息，而投入了大量資金，先理解自己買ETF的意義，還有ETF能給自己在理財或生活上什麼幫助，有理解以及好的規劃再實際去執行，長期投資才有意義。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 成交量 除息

延伸閱讀

00929若跌回15塊…0.11元只能配5個月？ 真星華：保守為預留股價波動及配息空間

00878合理股價是多少？ 夏綠蒂「兩方面」計算：20.66元

00878將除息「交易爆量」…明最後買進日！ 00713、00929、00915皆見甜甜價

00878買氣超旺！網曝1現狀勸「這時間點」後再買

相關新聞

00878三天成交量近70萬張！ 艾蜜莉：配息雖沒縮水但投資還是要理性

00878的選股來看，金融保險、電腦及週邊設備、半導體各約20%，產業和個股都有足夠分散，是我喜歡的特色之一...

00878買氣超旺！網曝1現狀勸「這時間點」後再買

即將要除息的00878交易熱絡，11/13成交量超過17萬張、成交金額逾39億元，均為當日冠軍。PTT網友熱議「太神啦，股市唯一聖杯高股息ETF！」不過也有人認為，目前溢價嚴重，建議等到除息後再買進更划算。

台積電利空壓抑台股旺季表現？中信投信：回檔恰是買點 布局這類 ETF

美國總統大選後台股持續震盪，但 AI 發展趨勢未變，半導體產業長線仍可期。成分股囊括台灣半導體龍頭企業與輝達供應鏈的中信...

科技型ETF 逢低布局

美股主要指數受惠美國大選落幕，雜訊消除而強勁上漲後拉回整理。

陸股ETF 三利多加持

自中國政府9月下旬祭出一系列利多政策的激勵以來，帶動陸股一掃陰霾。觀察近一個月陸股相關ETF表現，包括中小型、反向型、指...

前九月ETF 稅收創高

財政部昨（14）日公布今年前九月ETF成交金額達7.4兆元，年增1.3倍，已超越歷年全年交易規模。若以證交稅適用稅率估算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。