台積電利空壓抑台股旺季表現？中信投信：回檔恰是買點 布局這類 ETF

美國總統大選後台股持續震盪，但 AI 發展趨勢未變，半導體產業長線仍可期。成分股囊括台灣半導體龍頭企業與輝達供應鏈的中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價 30（00894），以及成分股已轉換為成長風格的中信成長高股息（00934）公告第二階段分配評價結果，00891配息0.49元、00894配息0.6元、00934配息 0.115元，收益分配發放日為12月12日，11月15日買進並持有就能參加除息。投資人可趁近期台股拉回整理時買進布局，跟上 AI 產業多頭列車。

中國信託投信表示，美國總統大選結果底定，由川普再度入主白宮，市場不確定因素消除，激勵美股上演慶祝行情，三大指數續創歷史新高。台股近期雖壽川普保護主義言論，以及美國商務部要求台積電（2330）禁止販售中國晶片禁令影響，表現相對疲弱，但觀察 AI 相關供應鏈第3季財報，表現多優於預期，顯示基本面並未改變，此時台股回檔，反而是提供投資人進場布局的機會。

國內首檔落實季配息機制的中信關鍵半導體（00891），自2021年5月28日上市至今，已配息12次，即將迎來第13次配息，且據中國信託投信官網、集保截至11月12日統計，00891規模達195.37億元，而受益人數則來到117,532人，是規模最大、受益人數最多的台股半導體 ETF。00891 上月進行成分股調整，新增家登（3680）、中砂（1560）、矽力（6415），剔除新唐（4919）、華邦電（2344）、愛普（6531）。

經理人張圭慧表示，家登、中砂都屬於先進製程概念股，其中家登為全球半導體極紫外光光罩盒（EUV Pod）龍頭，而中砂切入晶背供電，可望成為埃米世代顯學。至於電源供應龍頭廠矽力，受惠半導體應用動能回升，電源晶片產業需求也可望提升。

中信小資高價 30（00894）成分股囊括「AI 之王」輝達主要供應鏈，包含「護國神山」台積電，探針大廠旺矽（6223）、散熱大廠奇鋐（3017），以及與輝達共同開發 Arm 架構處理器的聯發科（2454），今年受惠 AI 發展趨勢，股價表現皆相當亮眼。另外成分股如伺服器大廠緯穎（6669）、高速傳輸龍頭廠祥碩（5269）等，都是受惠 AI 高速發展的企業。

00934於9月進行成分股調整，新增、移除各13檔，持股新增廣達（2382）、可成（2474）；加碼華碩（2357）、國巨（2327）、群電（6412），都是受惠 AI PC 供應鏈的科技廠。在半導體股方面，則換上群聯（8299）、南電（8046）；加碼力成（6239）、聯詠（3034）等AI題材的半導體供應鏈，部分股票正處於低基期，成長潛力看好。00934轉為「高成長」風格的戰鬥隊形，將能幫助投資人參與市場行情。

張圭慧指出，台積電在法說上已強調，AI 需求仍強烈，無泡沫化的疑慮；雖近期受川普保護主義言論，以及美國商務部禁止出售中國 7 奈米以下 AI 晶片等利空因素影響，但無礙台積電未來成長。建議投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局高股息 ETF，掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。