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陸股ETF 三利多加持

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

自中國政府9月下旬祭出一系列利多政策的激勵以來，帶動陸股一掃陰霾。觀察近一個月陸股相關ETF表現，包括中小型、反向型、指數型、科技型等皆上漲，法人表示，陸股具資金面、評價面、政策面三重利多加持，近期可靈活配置陸股ETF。

群益深証中小ETF經理人張菁惠表示，在中國官方推出政策組合拳的樂觀預期下，帶動近期市場投資氣氛，美中關係演變雖仍需持續關注，也不排除中國政府可能加速推出政策來因應局勢。

不過整體來看，隨中國人行已加緊寬鬆步伐來刺激經濟下，搭配財政、產業政策多管齊下，有助支持中國經濟與股市表現修復，其中中小型股的受惠程度又可望更加明顯。

張菁惠進一步指出，現階段來看，中小型股可說是擁有資金面、評價面與政策面三重利多的支持，資金角度而言，人行短中長期利率狂降，對市場釋出兆元資金，而機構法人也預估中國料維持長期低利環境，對利率敏感性相對高的中小型股可望因此受惠。

復華中國5G經理人吳允翔分析，因一連串的刺激經濟政策，帶動增量資金持續回流A股，可聚焦創新科技與官方扶植受惠的產業題材。其中，科技板塊受惠AI技術應用逐步落地、消費性電子產業復甦加上官方因應未來國際局勢的不確定性，將大力發展半導體等自主可控的電子產業鏈，由於產業具高成長性和創新潛力，預估將是A股盤面布局亮點。

富邦上証ETF經理人陳仲愷指出，隨著中國官方各項刺激政策落地，市場焦點轉為房市活動以及第4季經濟數據，關注政策效力是否能夠支撐陸股上漲動能；據美銀在11月初的調查，三分之一的受訪者表達觀望態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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