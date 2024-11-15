科技型ETF 逢低布局

美股主要指數受惠美國大選落幕，雜訊消除而強勁上漲後拉回整理。

法人表示，川普概念股包含比特幣、電動車等創高後市場獲利了結，但整體經濟無虞、AI需求旺盛、比特幣和電動車等產業在川普上任後還有發展可期，此時適合逢低布局科技型ETF。

觀察科技型ETF近期漲幅表現，包括：國泰數位支付服務、新光標普電動車、第一金太空衛星、永豐中國科技50大、統一FANG+、國泰智能電動車等，皆有3%以上的漲幅，表現亮眼。

觀察相關ETF如國泰全球數位支付，因與比特幣、數位資產行業高度連動，近一周漲幅超過6%、國泰智能電動車、國泰網路資安等也呈現上漲趨勢，AI產業正處於各大廠積極擴充軍備的戰略時期，全球需求只會增不會減，仍看好明年相關美股表現。

國泰投信分析，川普曾公開表示當選後將重點支持比特幣，除了任命加密貨幣支持者馬斯克外，川普新提名的國防部長Pete，過去也多次公開表示支持比特幣，故自美大選後比特幣強漲30%，今年已漲超過100%，這波行情應可持續熱到川普上任後。

此外，電動車產業從10月全球報告可見包含美國、加拿大、歐洲及中國市場銷量增加，買氣升溫，加上特斯拉CEO馬斯克確定入閣任職政府效率部（DOGE），有望持續推升相關產業表現。

而資訊安全產業的發展前景在川普可能對中國有較負面舉措下，同樣看好。

日前美國聯邦調查局（FBI）和美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）發出聯合聲明，指稱與中國有關的駭客入侵多家電信公司的網路，竊取美國客戶通話紀錄和通訊內容，料將再推動各大企業及政府部門加緊投入資安設備建置，故也是2025熱門產業。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金研究團隊表示，共和黨川普贏得美國總統大選，激勵美國科技股大漲，預期美國總統大選後的政策將傾向軟著陸情境，川普主張企業與個人全面減稅，短期有助提振經濟及市場成長動能。

分析師預估S&P500企業2024至2025年展望持續正向，其中獲利成長率更是連二年達二位數。

在穩健的基本面做後盾，配合聯準會將展開降息，進一步挹注資金活水，科技股後市持續看俏，其中，美國AI股可望受惠川普「美國重返榮耀」的政策理念而走強。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。