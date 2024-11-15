他想低接006208⋯買進時機曝！網分兩派勸改做法

今年隨台股站上2萬點大關、高股息ETF熱銷，財政部統計處表示，今年前9月ETF成交金額已達新台幣7.4兆元，較去年同期大增1.3倍，且已超越歷年全年交易規模，占整體上市上櫃成交值則達7.6%。網友考慮買進006208，從股價114元開始投資，不過其他人卻認為，006208沒有適合的買進時機，只需要定期定額逐步買進。但也有人認為現在還不是撿便宜的時機。

財政部統計處發布統計通報指出，指數股票型基金（ETF）因具備資訊透明、適合小額投資等特性，進入門檻低，近年交易市場蓬勃發展。上市上櫃ETF成交金額自民國106年新台幣1.3兆元，逐年上升至109年3.3兆元；占整體上市上櫃成交值則在108年升抵7.8%的高點。

一名網友在PTT發文表示，最近台股下跌，他想買進006208，預估將於股價114元投資，「每跌1元接1張，預計跌破最近前低到90元，可以接到25張，均價102元，至少115元才賣」。

其他人留言「還沒破2萬，不用撿吧」、「跌破季線再說」、「現在跌的恐慌程度離8/5還很遠很遠很遠」、「你都可以預計低點了，幹嘛提早買？」、「你這策略不就預計要跌了，跌夠了再買啊」、「照自己計畫買很好阿」、「持續買進，不用理不看好你的」、「現在做多OK啊，再跌一些買盤就要進場了」、「哪有崩，還是貴的一塌糊塗」、「先不撿吧，開始連幾天跌那就別進去接刀，等止跌再進去撿吧」。

但也有人說「持續買無腦買不用預設低點」、「這種就是不用預設高低點」、「006208我都買好幾年了，隨便買、持續買」、「如果預計會到前低，建議90的時候一筆all in，115再一筆賣，這樣獲利比較多」、「這種東西買了就不用賣了 除非你有資金需求」、「這支隨時都可以買」。

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