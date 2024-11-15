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00929配息來自股利所得⋯挨酸打回原形？網笑：割韭菜了

聯合新聞網／ 綜合報導
00929配息縮水。本報系資料照片
00929配息縮水。本報系資料照片

復華台灣科技優息（00929）配息縮水，從4月的0.2元減少至11月的 0.11元，復華投信13日公告，00929本次收益分配100%都來自股利所得，除了沒有收益平準金，也無已實現資本利得，以目前股價試算，年化配息率達7.22%。PTT網友狠酸「打回原形，開始在割韭菜了」。

一名網友在PTT發文表示，「00929這次配的100%來都自於股利，所以我知道你還有錢，算算超過182張的人恭喜你要繳補充保費」。

其他人留言「美國降息，高股息跟著降沒毛病」、「平準金配不配沒人在乎」、「怎麼追求現金流的現在又安慰自己將來可能有資本利得了」、「、該不會怕股價崩，才放的消息」、「如果是為了房貸利差要穩定配息，還是買債券吧，高股息配息又不固定是要每個月都在心驚膽跳怕錢不夠繳嗎」、「買這個不就為了股息，現在又開始追求價差了嗎？」

還有人留言「穩穩0.11就好，缺點是滿手高位階循環垃圾」、「是不是怕換股要賠爛了」、「我以為00929會在股災的時候爆掉」、「買這種東西真的到最後只剩後悔」、「總報酬就是差」、「沒有填息，還不是左手換右手」、「感覺在股災爆的機率超高」、「這樣很好啊！多少股利配多少才是長久之計」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF PTT 股利 資本利得 配息 高股息

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