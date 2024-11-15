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00878買氣超旺！網曝1現狀勸「這時間點」後再買

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00878。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友討論00878。台股示意圖。 聯合報系資料照

即將要除息的00878交易熱絡，11/13成交量超過17萬張、成交金額逾39億元，均為當日冠軍。PTT網友熱議「太神啦，股市唯一聖杯高股息ETF！」不過也有人認為，目前溢價嚴重，建議等到除息後再買進更划算。

00878近期搭上除息話題，今年第四次每股配息0.55元，維持上一次水準，配息不縮水，想參與除息的投資人，記得要在11/15前買進，除息日將落在11/18，息收將在12/12入袋。若以11/13收盤價計算，本次00878年化殖利率達9.6%。

一名網友在PTT轉貼新聞引起討論，然而卻有不少人不以為然留言「股利不投資拿來發，我OK你先買」、「左手配右手」、「今年各家卯起來配，明年能有幾檔可以維持高殖率？」、「左腳配右腳，還要繳稅，傻了？」、「台灣人真好唬，績效是看漲多少又不是看配多少」、「歡迎來抬轎」。

還有人留言建議「人多不要去，除完再進」、「除完烙賽再補一些」、「今天大溢價，等除息後再補幾張」。另也有網友開心直呼「結果今年8.8%，大勝債券ETF」、「這手越換越大隻，怎麼輸？」、「贏了7成在股市賠錢的跟瞎忙的」、「878一直買一直抱，其實不太知道怎麼輸」、「最近的敗筆投資就是買00878，太慢了」、「878可能要4年後才會輸了」、「一堆人買ETF也是只愛追高，當然覺得慘」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF PTT 繳稅 高股息

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