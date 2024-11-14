00929掀起熱潮…「三事情」讓投資人對月配ETF失望！ 2大根本原因曝光

【撰文：游季婕】

熱門話題1 月配ETF股息下滑是短期現象？

投資門道：配息不穩定才是常態 無所謂長短期現象

去（2023）年6月9日台股首檔月配息ETF復華台灣科技優息（00929）上市，掀起一股月月配熱潮，而這波熱潮在今年4月，元大臺灣價值高息（00940）上市後暫告一段落，因為該檔ETF發行即破發，這是首次投資人對月配ETF感到失望。 第二次的失望則發生在今年上半年，因為市值型ETF不斷飆漲，而高股息ETF卻表現平平，這當中的月配ETF也無倖免，表現嚴重落後大盤。 接著第三次失望發生在近期，大約從9月開始，去年發行的月配型ETF，配息金額陸續出現驟減現象。

包括中信成長高股息（00934）9～11月所發放的利息約為0.14元，相較於8月首次配發的0.33元，減少近60%。

台新永續高息中小（00936）10、11月所發放的利息皆為0.08元，對比於8、9月的0.16元，配息直接砍半。

其他像是00929、群益科技高息成長（00946）也下滑一些，不少投資人難以接受這個狀況。

根本2原因：配息來源不穩定

到底為什麼配息會下滑那麼多呢？

以00929為例，從去年8月發放股息以來，股息不是一直很穩定嗎？甚至從一開始的0.11元，到今年中還增加至0.2元。

正是因為這樣的表現，讓人一度以為ETF可以配息高又穩，甚至有所成長是可能發生的事，但現在來看，一切都只是時勢造英雄。

正常來說，高股息ETF的配息金額不會固定，現金股利殖利率也會隨之浮動，因此配息不穩定，才是常態，而不該追究是短期還是長期的現象，這背後的原因主要有2點：

原因1

各家公司配息會隨獲利和現金股利發放率而有所改變。獲利波動是很正常的事，有很多能影響獲利的因素，像是業務量增加或減少、產品組合改善、一次性鉅額業外收入等。此外，公司也可能規劃將更多的獲利用於再投資、回購股票、償還負債等，使得現金股利發放率降低，這都是配息變動可能的因素。

投資人唯一可以接受的配息波動是金額不斷往上增加，像是美股的Vanguard-股利增值ETF（美股代號VIG）成立以來整體來看正是如此，但台股ETF中尚未有類似選股邏輯出現，多數僅考慮成分股近3～5年是否有發放配息，以及挑選近1～3年殖利率較高的股票，並沒有考慮成長性，因此維持高穩配息真的很困難。

原因2

每家公司發放股息的時間都不同，不可能一拿到配息，馬上發放給投資人，中間有一定的時間落差。加上現在多數公司採一年或半年配一次股利，而許多高股息ETF都是季配或月配，時間落差比以往更大，這點是許多投資人往往忽略的一點。

這個落差很重要的原因是，基金公司拿到配息後，較低機率只是存放現金，較可能的做法是拿去再投資ETF追蹤指數的成分股或大盤相關標的等，因此當大盤或成分股表現不理想時，可能會壓縮能發放的股利金額。

尤其，月配ETF留住配息的時間更長，更難控制落差期間配息再投入的表現，需要更多時間觀察哪些月配ETF的配息控制的最好。

所以，不只是資本利得會有波動，投資人對配息，同樣也要有可能上下波動的心理準備。在股市中，賺錢的驅動力之一來自不確定性，若不希望面對任何波動，就該考慮投資是否真的適合自己。

最後也要提醒，有些投資人認為，自從平準金出現，照理說ETF配息都該很穩定，但平準金只是為了避免ETF公布配息之後，受益人數大量增加，使得配息的殖利率受到過大減損而出現的機制，並非是只要有它，就代表有穩定配息，還是要考量ETF本身的配息能力。

熱門話題2 主動式ETF可以買嗎？

投資門道：主動式ETF勝率低 不適合一般投資人

根據金融監督管理委員會（下稱金管會）今年7月底的網路新聞稿表示，「目前正與證交所、櫃買中心、投信投顧公會共同擬定開放主動式ETF。」，並表示「初期將會開放主動式股票和債券ETF，投資組合採全透明方式（每日都需向市場公告ETF實際投資組合），且不強制要求須有績效參考指標，預計明年會有首檔主動式ETF掛牌交易。」

這令人陌生的主動式ETF是什麼呢？目前為止，台股的ETF都是被動式ETF，也就是ETF追蹤指數公司所編製的指數，按照其規則進行成分股買賣。當被動式ETF追蹤的指數基於某個選股邏輯而剔除某檔成分股時，即便ETF基金經理人或研究團隊依舊認為，該檔成分股有充分理由留在ETF中，也不能主動決定不賣出，需依循追蹤指數的調整。

有別於被動式ETF，主動式ETF不受限於追蹤指數，它也沒有追蹤指數，而是依照基金經理人的策略篩選出適合投資的股票，美股現有的主動式ETF也有不少是遵循固定策略，但利用主動的部分來補足被動追蹤特定策略的不足和保有彈性。

主動式ETF和基金 本質差不多但有5差異

主動式ETF讓人聯想到主動式基金，其實這兩種本質上是差不多的商品，都是基金經理人根據他們的策略，主動挑選出不錯的股票來做投資，不過在規定限制上仍有些不同，主要歸類以下5大差別：

1.主動式ETF在股票市場中交易，而主動式基金則透過投信、銀行等金融機構申購。 2.主動式ETF可以放空，主動式基金只能看多買進。 3.主動式ETF沒有最低交易額度限制，主動式基金一次至少要申購1千或3千元。 4.主動式ETF費用率較低，美股主動式ETF費用率約在0.2%～0.3%，主動式基金則是1%～2%。 5.主動式ETF每日都需公布投資組合明細，但主動式基金是每月僅公布前10大持股，每季公布投資組合完整明細。

另外，關於買賣出入帳的時間，以賣出為例，主動式ETF比照一般股票，賣出後的2個交易日入帳，而主動式基金則不一定，通常在贖回基金後的1～5天資金匯回到銀行帳戶中。

雖然從上面的論述中，不難發現主動式ETF似乎是限制比較少的商品，但這是否意味著值得投資？還是要回歸基金經理人的能力。而主動基金的經理人要獲取超額報酬是很困難的事，根據瑞士金融學院（Swiss Finance Institue）的論文所統計，僅有不到0.6%的經理人辦得到。

主動式ETF勝率不高 上市後需要時間觀察

若想投資主動式ETF，等到發行後2、3年再考慮也不遲。ARK創新主動型ETF（美股代號ARKK）就是最好的例子，在疫情爆發後，聯準會將利率降至0%之際，ARKK從2020年4月1日至2021年2月16日暴跌前，報酬率高達292%！同期Invesco那斯達克100指數ETF（美股代號QQQ）僅上漲85%。

不過在那之後，截至10月18日下跌了69%，同期QQQ上漲51%。因此不管明年主動式ETF一上市的表現有多好，都別被短暫的好表現給誘惑，需要花時間好好觀察。

這裡也分享2種辨別主動式基金或ETF是否有機會創造超額報酬的方式：一是經理人所管理的基金在過去10幾年是否都超越大盤或參考指標，二則是挑選自己最信任，且最厲害的經理人，不過多數投資人無法和經理人接觸，也沒有能力去評斷到底哪個經理人很厲害，因此不管是主動式ETF或基金，其實都不太適合一般投資人。

加上費用率問題，以目前台股被動式ETF，像是市值型、高股息型，費用率大約都在0.5%上下，但若是主題產業型，都在1%以上，預期主動式ETF的費用率會落在這個範圍，甚至更高，費用並不便宜。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。