高股息「降息中」...00713不受影響？達人「家底豐厚」：10%殖利率是偶爾的甜頭

近期有讀者詢問，我一直在說的「家底」，到底是什麼？簡單來說，家底=股息依據=收益平準金+資本平準金。

1、收益平準金=你的本金 2、資本平準金=未實現+已實現損益

其中的資本平準金，因為包含未實現損益，所以資本平準金是會變動的，因此如果你買ETF是為了領股息，那就要定期追蹤家底，因為家底是會變動的。家底充不充裕，關係著未來配息的穩定性。

以00713家底來說，11月8日的家底為26.22元；11月11日的家底變動為26.31元。

以11月11日家底來看，00713還可配息1.5元達17.5季（約4.3年），也因為資本平準金會一直變動，所以有的人會看得比較嚴格，只看收益平準金作為家底。

所以以00713的11月11日家底為例，收益平準金為3.35元，可以配息1.5元達2.2季。

前陣子，許多高股息ETF動輒喊出年化殖利率10%，其實靠的就是資本平準金（也就是價差）撐腰。

因為台股平均殖利率就是5-6%，由一籃子台股成份股組成的ETF，正常的殖利率應該也是落於5-6%。

但由於高股息ETF競爭激烈，所以投信靠著價差收益來配息，藉此衝高亮麗的殖利率。

近期高股息ETF吹起降息風，其實就是因為台股停止大漲的後果。投信賺不到價差，拿不出更多錢來配息，所以配息往下調，是預期中的事情。

因此我們應該建立正確的認知，認知配息殖利率5-6%才是正常的。

10%殖利率是甜頭，偶爾才會有，不可能長久成為常態。

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。