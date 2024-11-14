00933B持有成本免63萬…每月能加薪3千元！明最後卡位、除息後再加碼

隨著川普上任後有望實行保護主義、祭出財政寬鬆等政策猛藥，加上共和黨完全執政，市場推測可能引發通膨再起，美債近期出現賣壓，昨日美國公債殖利率躍上7月以來新高，並提振美元上漲至近6個半月高點；加上13日公布最新消費者物價指數（CPI）較去年同期增加2.6%，符合市場預期，提升聯準會在12月降息機率提升至75.7%。投資專家分析，在降息劇本不變的前提下，買債更有高息可領。

像是今日公告實際配息金額的國泰10Y+金融債（00933B），投資人可搶在明日除息前最後交易日先卡位領息，18日除息後價格更低還能再加碼。

觀察11月除息的月月配債券ETF中，以投資等級債ETF較受到歡迎，成交較為熱絡；再進一步觀察今年以來累積報酬，前三名分別是國泰10Y+金融債00933B，報酬率7.92%、群益ESG投等債20+00937B，報酬率6.94%、中信優先金融債00773B，報酬率6.79%；其中就有兩檔是金融債ETF。

法人指出，買債就是為了安心，如國泰00933B是11月配息投等債ETF中報酬最好，鎖定大型金融機構發行之金融債，掌握金融債收益表現佳，違約機率低、市場上的波動小、配息穩定更具長期報酬等優勢。

以00933B今日收盤價16.99元，本月配息0.082元計算，等於持有一張可領82元，想要幫自己月月加薪3,000元的話，需要持有37張，成本是628,630元，債券因價格波動較小，息收相對股票型ETF來的穩定，適合規劃為退休後替代薪資，成為每月現金流的重要來源，建議小資族以投資時期長的絕大優勢，長期穩定累積張數，才有機會放大資產，提早邁向財富自由的終極目標。

11月除息月月配投等債ETF今年以來報酬率前五名

資料來源：CMoney，2024/11/13。

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